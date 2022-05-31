https://ria.ru/20220531/kuzbass-1792104677.html

Кузбасс поможет в восстановлении Горловки в ДНР

Кузбасс поможет в восстановлении Горловки в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022

Кузбасс поможет в восстановлении Горловки в ДНР

Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в Донецкой народной республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:03

2022-05-31T17:03

2022-05-31T17:03

жкх

горловка

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в Донецкой народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации правительства российского региона."Сейчас ряд специалистов из Кузбасса командированы для оказания методологической помощи органам местного самоуправления Горловки. Специалисты работают по своим профильным направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность, угольная промышленность. Они подготовят предложения по восстановлению промышленности, содействию в восстановлении нормального рабочего ритма жизни города", – сообщили в пресс-службе.В правительстве уточнили, что в составе кузбасской делегации заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов и заместитель министра образования Кузбасса Любовь Голубицкая. Они посетили жилые дома, Дворец детского и юношеского творчества, трамвайно-троллейбусное управление, парк "Юбилейный", пострадавшие от обстрелов.Также кузбасские специалисты осмотрели Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи и Горловскую городскую больницу №2. По этим объектам они составили перечень необходимых ремонтно-восстановительных работ.Кузбасс с начала специальной военной операции оказывает гуманитарную помощь ЛНР и ДНР, туда направлено порядка 260 тонн грузов.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791755716.html

https://ria.ru/20220518/gumpomosch-1789295006.html

горловка

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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жкх, горловка, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, кемеровская область