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Кузбасс поможет в восстановлении Горловки в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022
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Кузбасс поможет в восстановлении Горловки в ДНР
Кузбасс поможет в восстановлении Горловки в ДНР - РИА Новости, 31.05.2022
Кузбасс поможет в восстановлении Горловки в ДНР
Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в Донецкой народной республике, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:03
2022-05-31T17:03
жкх
горловка
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в Донецкой народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации правительства российского региона."Сейчас ряд специалистов из Кузбасса командированы для оказания методологической помощи органам местного самоуправления Горловки. Специалисты работают по своим профильным направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность, угольная промышленность. Они подготовят предложения по восстановлению промышленности, содействию в восстановлении нормального рабочего ритма жизни города", – сообщили в пресс-службе.В правительстве уточнили, что в составе кузбасской делегации заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов и заместитель министра образования Кузбасса Любовь Голубицкая. Они посетили жилые дома, Дворец детского и юношеского творчества, трамвайно-троллейбусное управление, парк "Юбилейный", пострадавшие от обстрелов.Также кузбасские специалисты осмотрели Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи и Горловскую городскую больницу №2. По этим объектам они составили перечень необходимых ремонтно-восстановительных работ.Кузбасс с начала специальной военной операции оказывает гуманитарную помощь ЛНР и ДНР, туда направлено порядка 260 тонн грузов.
https://ria.ru/20220530/donbass-1791755716.html
https://ria.ru/20220518/gumpomosch-1789295006.html
горловка
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жкх, горловка, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, кемеровская область
17:03 31.05.2022
 
Кузбасс поможет в восстановлении Горловки в ДНР

Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и инфраструктуры в Горловке в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Кузбасс поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в Донецкой народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации правительства российского региона.
"Сейчас ряд специалистов из Кузбасса командированы для оказания методологической помощи органам местного самоуправления Горловки. Специалисты работают по своим профильным направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность, угольная промышленность. Они подготовят предложения по восстановлению промышленности, содействию в восстановлении нормального рабочего ритма жизни города", – сообщили в пресс-службе.
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В правительстве уточнили, что в составе кузбасской делегации заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов и заместитель министра образования Кузбасса Любовь Голубицкая. Они посетили жилые дома, Дворец детского и юношеского творчества, трамвайно-троллейбусное управление, парк "Юбилейный", пострадавшие от обстрелов.
Также кузбасские специалисты осмотрели Центр туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи и Горловскую городскую больницу №2. По этим объектам они составили перечень необходимых ремонтно-восстановительных работ.
Кузбасс с начала специальной военной операции оказывает гуманитарную помощь ЛНР и ДНР, туда направлено порядка 260 тонн грузов.
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ЖКХГорловкаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКемеровская область
 
 
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