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Нарколог предупредил об опасности курения сигарет "по праздникам" - РИА Новости, 31.05.2022
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Нарколог предупредил об опасности курения сигарет "по праздникам"
Нарколог предупредил об опасности курения сигарет "по праздникам" - РИА Новости, 31.05.2022
Нарколог предупредил об опасности курения сигарет "по праздникам"
Эпизодическое курение сигарет "по праздникам" формирует зависимость в течение полугода-года, сообщил РИА Новости психиатр-нарколог, заведующий центром... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:32
2022-05-31T08:32
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Эпизодическое курение сигарет "по праздникам" формирует зависимость в течение полугода-года, сообщил РИА Новости психиатр-нарколог, заведующий центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев во Всемирный день без табака."В американской психологической ассоциации существует понятие, что человек, который выкурил 100 сигарет и больше, он навсегда курильщик. Если он бросает, то он становится пассивным курильщиком. Я уже давно в медицине, в наркологии, хочу подчеркнуть, что всего 5-7% людей могут курить эпизодически, "по праздникам". У них совсем не формируется зависимость или она формируется очень медленно, у всех остальных в течение от 6 месяцев до одного года формируется зависимость", - сказал Кутушев.Он добавил, что никотиновая зависимость формируется быстрее, чем алкогольная или наркотическая.
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здоровье - общество, общество
08:32 31.05.2022
 
Нарколог предупредил об опасности курения сигарет "по праздникам"

Нарколог Кутушев: эпизодическое курение сигарет формирует зависимость в течение года

© РИА Новости / Владимир СергеевПачка сигарет
Пачка сигарет - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пачка сигарет. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Эпизодическое курение сигарет "по праздникам" формирует зависимость в течение полугода-года, сообщил РИА Новости психиатр-нарколог, заведующий центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев во Всемирный день без табака.
"В американской психологической ассоциации существует понятие, что человек, который выкурил 100 сигарет и больше, он навсегда курильщик. Если он бросает, то он становится пассивным курильщиком. Я уже давно в медицине, в наркологии, хочу подчеркнуть, что всего 5-7% людей могут курить эпизодически, "по праздникам". У них совсем не формируется зависимость или она формируется очень медленно, у всех остальных в течение от 6 месяцев до одного года формируется зависимость", - сказал Кутушев.
Он добавил, что никотиновая зависимость формируется быстрее, чем алкогольная или наркотическая.
Табличка Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
01:00
Всемирный день без табака
 
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