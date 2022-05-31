https://ria.ru/20220531/kurenie-1791919335.html

Нарколог предупредил об опасности курения сигарет "по праздникам"

Нарколог предупредил об опасности курения сигарет "по праздникам" - РИА Новости, 31.05.2022

Нарколог предупредил об опасности курения сигарет "по праздникам"

Эпизодическое курение сигарет "по праздникам" формирует зависимость в течение полугода-года, сообщил РИА Новости психиатр-нарколог, заведующий центром... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:32

2022-05-31T08:32

2022-05-31T08:32

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Эпизодическое курение сигарет "по праздникам" формирует зависимость в течение полугода-года, сообщил РИА Новости психиатр-нарколог, заведующий центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев во Всемирный день без табака."В американской психологической ассоциации существует понятие, что человек, который выкурил 100 сигарет и больше, он навсегда курильщик. Если он бросает, то он становится пассивным курильщиком. Я уже давно в медицине, в наркологии, хочу подчеркнуть, что всего 5-7% людей могут курить эпизодически, "по праздникам". У них совсем не формируется зависимость или она формируется очень медленно, у всех остальных в течение от 6 месяцев до одного года формируется зависимость", - сказал Кутушев.Он добавил, что никотиновая зависимость формируется быстрее, чем алкогольная или наркотическая.

https://ria.ru/20220531/tabak-1791717151.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, общество