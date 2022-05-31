https://ria.ru/20220531/kurenie-1791901614.html
Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России
Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России - РИА Новости, 31.05.2022
Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России
Распространенность курения в России снижается, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2021 - 20,3%, заявил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T00:17
2022-05-31T00:17
2022-05-31T00:17
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Распространенность курения в России снижается, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2021 - 20,3%, заявил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко.Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая.Он пояснил, что снижение распространенности курения является результатом антитабачной политики, реализуемой для сохранения здоровья и жизни граждан. В России курение полностью запрещено в общественных и на рабочих местах, введен запрет на продажу насвая, на продажу табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и санаторно-курортных организациях, в поездах дальнего следования, кафе, ресторанах, барах, гостиницах, уточнил Мурашко.По его словам, риск инсульта у курильщиков повышается на 92%. По данным ряда исследований, ежедневное использование электронных сигарет, популярных среди молодежи, удваивает риски инфаркта. А совместное ежедневное использование обычных и электронных сигарет повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в 5 раз, подчеркнул министр."Мы все еще живем в условиях пандемии, и курильщики являются одной из уязвимых групп населения для новой коронавирусной инфекции. Курение до и после заболевания несет дополнительную токсическую нагрузку на организм, усугубляет состояние пациента и ухудшает общий прогноз выздоровления и дальнейшего восстановления организма", - отметил Мурашко.
https://ria.ru/20220527/tabak-1791118832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия
Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России
Глава Минздрава Мурашко: в 2021 году распространенность курения в России составила 20,3%
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Распространенность курения в России снижается, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2021 - 20,3%, заявил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая.
"Распространенность курения в нашей стране снижается. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то уже в 2020 распространенность курения составила 21,5%, а в 2021 году составила 20,3%. Число курильщиков сократилось почти на 6%",- сказал Мурашко журналистам.
Он пояснил, что снижение распространенности курения является результатом антитабачной политики, реализуемой для сохранения здоровья и жизни граждан. В России
курение полностью запрещено в общественных и на рабочих местах, введен запрет на продажу насвая, на продажу табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и санаторно-курортных организациях, в поездах дальнего следования, кафе, ресторанах, барах, гостиницах, уточнил Мурашко.
По его словам, риск инсульта у курильщиков повышается на 92%. По данным ряда исследований, ежедневное использование электронных сигарет, популярных среди молодежи, удваивает риски инфаркта. А совместное ежедневное использование обычных и электронных сигарет повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в 5 раз, подчеркнул министр.
"Мы все еще живем в условиях пандемии, и курильщики являются одной из уязвимых групп населения для новой коронавирусной инфекции. Курение до и после заболевания несет дополнительную токсическую нагрузку на организм, усугубляет состояние пациента и ухудшает общий прогноз выздоровления и дальнейшего восстановления организма", - отметил Мурашко.