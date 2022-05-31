https://ria.ru/20220531/kurenie-1791901614.html

Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России

Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России - РИА Новости, 31.05.2022

Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России

Распространенность курения в России снижается, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2021 - 20,3%, заявил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T00:17

2022-05-31T00:17

2022-05-31T00:17

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здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Распространенность курения в России снижается, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2021 - 20,3%, заявил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко.Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая.Он пояснил, что снижение распространенности курения является результатом антитабачной политики, реализуемой для сохранения здоровья и жизни граждан. В России курение полностью запрещено в общественных и на рабочих местах, введен запрет на продажу насвая, на продажу табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и санаторно-курортных организациях, в поездах дальнего следования, кафе, ресторанах, барах, гостиницах, уточнил Мурашко.По его словам, риск инсульта у курильщиков повышается на 92%. По данным ряда исследований, ежедневное использование электронных сигарет, популярных среди молодежи, удваивает риски инфаркта. А совместное ежедневное использование обычных и электронных сигарет повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в 5 раз, подчеркнул министр."Мы все еще живем в условиях пандемии, и курильщики являются одной из уязвимых групп населения для новой коронавирусной инфекции. Курение до и после заболевания несет дополнительную токсическую нагрузку на организм, усугубляет состояние пациента и ухудшает общий прогноз выздоровления и дальнейшего восстановления организма", - отметил Мурашко.

https://ria.ru/20220527/tabak-1791118832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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