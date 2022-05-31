https://ria.ru/20220531/krizis-1791991440.html
В Берлине заявили о плохой подготовке Европы к экономическому кризису
В Берлине заявили о плохой подготовке Европы к экономическому кризису - РИА Новости, 31.05.2022
В Берлине заявили о плохой подготовке Европы к экономическому кризису
Перед Европой стоят большие вызовы в связи с текущим экономическим кризисом, но есть и плохая подготовка к новым трудностям, заявил глава Минэкономики ФРГ,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:39
2022-05-31T12:39
2022-05-31T13:10
германия
в мире
европа
роберт хабек
евросоюз
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Перед Европой стоят большие вызовы в связи с текущим экономическим кризисом, но есть и плохая подготовка к новым трудностям, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, выступая на мероприятии партии ХДС."Иногда возникает чувство, что конца этому не будет, что произойдет в следующий раз? Вызовы кажутся все более масштабными - природные катастрофы, пандемия COVID-19, пандемии в сфере здравоохранения, сейчас - снова война в Европе... Но войны всегда были в Европе, всегда были пандемии... Возможно, мы в Германии и Европе в последние 30 лет внушили себе, что кризисы в прошлом, не знаем, как вести себя с этим, стали в известной степени тяжелы на подъем", - сказал министр.Он назвал это "ошибочной оценкой", подчеркнул, что "вызовы большие, никто с этим не хочет спорить, но, возможно, мы недостаточно хорошо подготовились политически, чтобы противостоять вызовам".
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, европа, роберт хабек, евросоюз
12:39 31.05.2022 (обновлено: 13:10 31.05.2022)
В Берлине заявили о плохой подготовке Европы к экономическому кризису
Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил о плохой подготовке Европы к экономическому кризису