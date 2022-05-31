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В Сибири туристам снова разрешат посещать парк "Красноярские столбы"

В Сибири туристам снова разрешат посещать парк "Красноярские столбы" - РИА Новости, 31.05.2022

В Сибири туристам снова разрешат посещать парк "Красноярские столбы"

Руководство национального парка "Красноярские Столбы" со среды частично снимет запрет на посещение, объявленный до 9 июня в связи со сложной пожароопасной... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:27

2022-05-31T10:27

2022-05-31T10:27

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КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Руководство национального парка "Красноярские Столбы" со среды частично снимет запрет на посещение, объявленный до 9 июня в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщает пресс-служба заповедника на своей странице в "ВКонтакте"."С 1 июня для посетителей открываются только четыре самых популярных туристических маршрута: на Центральных Столбах – "Природа – великий скульптор", на Восточном входе – маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак. Со стороны Бобрового лога конечной точкой туристического маршрута по-прежнему является орнитологическая смотровая площадка. На остальной территории нацпарка сохраняется запрет на посещение", — говорится в сообщении.Ограничение действует на всей территории рекреационной зоны национального парка, за исключением чаши Гранитного карьера со стороны Восточного входа и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа. Нарушителям грозит штраф от трех тысяч рублей.Из-за угрозы возникновения пожаров на территории "Столбов" запрет был введен на 20 дней — до 20 мая, позже его продлили до 27 мая, а затем – до 9 июня.В нацпарке отмечают, что пропуски в буферную зону не будут выдаваться туристам до окончания всего пожароопасного сезона – до октября. Каштаковская тропа остается закрытой для посетителей в связи с риском падения сухостойных деревьев и встреч с опасными животными. Также администрация предупреждает о пике клещевой активности.

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Лана Баева

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