https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 31.05.2022

Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом

Обстановка по COVID-19 остается в России стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:13

2022-05-31T16:13

2022-05-31T16:13

распространение коронавируса

общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обстановка по COVID-19 остается в России стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова во вторник провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ."Обстановка по COVID-19 остается стабильной, однако эпидемиологические риски все еще сохраняются, что требует от граждан особого внимания к своему здоровью, а также здоровью окружающих", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 30 229 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения ниже на 7,8%, чем неделей ранее, уточнили в пресс-службе.Всего по итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 43 регионах страны, отметили в Роспотребнадзоре.Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за последние три недели 99,59% приходятся на вариант "омикрон", при этом доминирует "стелс-омикрон", на "дельту" приходится 0,41%, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19