https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 31.05.2022
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом
Обстановка по COVID-19 остается в России стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:13
2022-05-31T16:13
2022-05-31T16:13
распространение коронавируса
общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обстановка по COVID-19 остается в России стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова во вторник провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ."Обстановка по COVID-19 остается стабильной, однако эпидемиологические риски все еще сохраняются, что требует от граждан особого внимания к своему здоровью, а также здоровью окружающих", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 30 229 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения ниже на 7,8%, чем неделей ранее, уточнили в пресс-службе.Всего по итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 43 регионах страны, отметили в Роспотребнадзоре.Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за последние три недели 99,59% приходятся на вариант "омикрон", при этом доминирует "стелс-омикрон", на "дельту" приходится 0,41%, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор: обстановка с коронавирусом в России остается стабильной
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Обстановка по COVID-19 остается в России стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются, сообщила
пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава ведомства Анна Попова
во вторник провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора
по субъектам РФ
.
"Обстановка по COVID-19 остается стабильной, однако эпидемиологические риски все еще сохраняются, что требует от граждан особого внимания к своему здоровью, а также здоровью окружающих", - говорится в сообщении.
По итогам последней недели в России зарегистрировано 30 229 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения ниже на 7,8%, чем неделей ранее, уточнили в пресс-службе.
Всего по итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 43 регионах страны, отметили в Роспотребнадзоре.
Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за последние три недели 99,59% приходятся на вариант "омикрон", при этом доминирует "стелс-омикрон", на "дельту" приходится 0,41%, добавили в пресс-службе.