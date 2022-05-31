Рейтинг@Mail.ru
На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/khimikaty-1792184706.html
На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами
На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами - РИА Новости, 01.06.2022
На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами
На предприятии "Азот" в Северодонецке в ЛНР произошел взрыв, заявил посол республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 01.06.2022
2022-05-31T19:45
2022-06-01T00:59
луганская народная республика
россия
в мире
иван филипоненко
северодонецк
вооруженные силы украины
апти алаудинов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792203800_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_b7a57863213d5d2d9394034a89d1204c.jpg
ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. На предприятии "Азот" в Северодонецке в ЛНР произошел взрыв, заявил посол республики в России Родион Мирошник.По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".Также в Народной милиции ЛНР инцидент назвали провокацией.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли. Как вчера отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17 процентов жилого сектора.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791789474.html
луганская народная республика
россия
северодонецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792186135_0:188:600:638_1920x0_80_0_0_5fb85046cee52503f27524cc42ce17f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, в мире, иван филипоненко, северодонецк, вооруженные силы украины, апти алаудинов, владимир путин
19:45 31.05.2022 (обновлено: 00:59 01.06.2022)
 
На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами

В Северодонецке ВСУ взорвали емкость с азотной кислотной на комбинате "Азот"

© Фото : @miroshnik_r/TelegramВзрыв на химкомбинате "Азот" на территории, контролируемой ВСУ в Северодонецке
Взрыв на химкомбинате Азот на территории, контролируемой ВСУ в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : @miroshnik_r/Telegram
Взрыв на химкомбинате "Азот" на территории, контролируемой ВСУ в Северодонецке
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. На предприятии "Азот" в Северодонецке в ЛНР произошел взрыв, заявил посол республики в России Родион Мирошник.

"На химкомбинате "Азот" подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота", — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
Также в Народной милиции ЛНР инцидент назвали провокацией.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли. Как вчера отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17 процентов жилого сектора.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:07Специальная военная операция на Украине
Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияВ миреИван ФилипоненкоСеверодонецкВооруженные силы УкраиныАпти АлаудиновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала