19:45 31.05.2022 (обновлено: 00:59 01.06.2022)
На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами
В Северодонецке ВСУ взорвали емкость с азотной кислотной на комбинате "Азот"
© Фото : @miroshnik_r/TelegramВзрыв на химкомбинате "Азот" на территории, контролируемой ВСУ в Северодонецке
Взрыв на химкомбинате "Азот" на территории, контролируемой ВСУ в Северодонецке
ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. На предприятии "Азот" в Северодонецке в ЛНР произошел взрыв, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
"На химкомбинате "Азот" подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота", — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
Также в Народной милиции ЛНР инцидент назвали провокацией.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли. Как вчера отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17 процентов жилого сектора.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.