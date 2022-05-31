https://ria.ru/20220531/khimikaty-1792184706.html

На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами

На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами - РИА Новости, 01.06.2022

На комбинате "Азот" в Северодонецке взорвали емкость с химикатами

На предприятии "Азот" в Северодонецке в ЛНР произошел взрыв, заявил посол республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 01.06.2022

2022-05-31T19:45

2022-05-31T19:45

2022-06-01T00:59

луганская народная республика

россия

в мире

иван филипоненко

северодонецк

вооруженные силы украины

апти алаудинов

владимир путин

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ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. На предприятии "Азот" в Северодонецке в ЛНР произошел взрыв, заявил посол республики в России Родион Мирошник.По его словам, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".Также в Народной милиции ЛНР инцидент назвали провокацией.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы милиции при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по районам, из которых уже отошли. Как вчера отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в Северодонецке осталось зачистить 15-17 процентов жилого сектора.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791789474.html

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северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, россия, в мире, иван филипоненко, северодонецк, вооруженные силы украины, апти алаудинов, владимир путин