https://ria.ru/20220531/kherson-1792025866.html

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об угрозах с Украины

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об угрозах с Украины - РИА Новости, 31.05.2022

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об угрозах с Украины

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что ему поступают угрозы с Украины. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:58

2022-05-31T13:58

2022-05-31T14:24

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

украина

кирилл стремоусов

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что ему поступают угрозы с Украины."Мне лично поступают угрозы", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791673257.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , в мире, украина, кирилл стремоусов, россия, ситуация в днр и лнр