https://ria.ru/20220531/kherson-1792025866.html
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об угрозах с Украины
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об угрозах с Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об угрозах с Украины
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что ему поступают угрозы с Украины. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:58
2022-05-31T13:58
2022-05-31T14:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
украина
кирилл стремоусов
россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что ему поступают угрозы с Украины."Мне лично поступают угрозы", - сказал он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791673257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, украина, кирилл стремоусов, россия, ситуация в днр и лнр
13:58 31.05.2022 (обновлено: 14:24 31.05.2022)
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал об угрозах с Украины
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов рассказал, что ему поступают угрозы с Украины