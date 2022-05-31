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Украина готовит отключение Херсонской области от банковской системы - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/kherson-1791930024.html
Украина готовит отключение Херсонской области от банковской системы
Украина готовит отключение Херсонской области от банковской системы - РИА Новости, 31.05.2022
Украина готовит отключение Херсонской области от банковской системы
Украинская банковская система в Херсонской области в ближайшее время может отключиться, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:41
2022-05-31T09:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украинская банковская система в Херсонской области в ближайшее время может отключиться, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."В ближайшее время я знаю, что действительно украинская банковская система отключится. Не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди", - сказал Стремоусов каналу "Херсон и Запорожье 24".Ранее Стремоусов сообщил, что из-за обстрелов в области перестала работать мобильная связь украинских операторов. При этом зашедшие в область крымские мобильные операторы продолжают свою работу.
https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791919032.html
запорожская область
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запорожская область, в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
09:41 31.05.2022
 
Украина готовит отключение Херсонской области от банковской системы

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: Киев готовит отключение региона от банковской системы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украинская банковская система в Херсонской области в ближайшее время может отключиться, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"В ближайшее время я знаю, что действительно украинская банковская система отключится. Не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди", - сказал Стремоусов каналу "Херсон и Запорожье 24".
Ранее Стремоусов сообщил, что из-за обстрелов в области перестала работать мобильная связь украинских операторов. При этом зашедшие в область крымские мобильные операторы продолжают свою работу.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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