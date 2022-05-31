https://ria.ru/20220531/italiya-1792085110.html
Италия отменяет все ковидные ограничения на въезд для туристов
Италия отменяет все ковидные ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 31.05.2022
Италия отменяет все ковидные ограничения на въезд для туристов
Италия с 1 июня отменяет санитарные протоколы для прибывающих путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:34
2022-05-31T16:34
2022-05-31T16:35
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Италия с 1 июня отменяет санитарные протоколы для прибывающих путешественников, сообщает АТОР.Власти не будут проверять у туристов доказательства вакцинации, свидетельство о выздоровлении от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.В сообщении министерства здравоохранения говорится, что постановление, предусматривающее наличие GreenPass ("Зеленого сертификата") для въезда в Италию, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено.Таким образом, попасть в страну можно по допандемийным правилам. Россиянам нужна шенгенская виза, получить которую можно уже сейчас. Прямых рейсов нет, перелет возможен только со стыковкой в Стамбуле, Белграде, Каире или аэропортах Ближнего Востока. В первой половине июня билет из Москвы в Рим обойдется в сумму от 35 тысяч рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:34 31.05.2022 (обновлено: 16:35 31.05.2022)
Италия отменяет все ковидные ограничения на въезд для туристов
Власти Италии не будут требовать от прибывающих туристов справки и результаты ПЦР-тестов
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Италия с 1 июня отменяет санитарные протоколы для прибывающих путешественников, сообщает
АТОР.
Власти не будут проверять у туристов доказательства вакцинации, свидетельство о выздоровлении от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.
В сообщении министерства здравоохранения говорится, что постановление, предусматривающее наличие GreenPass ("Зеленого сертификата") для въезда в Италию, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено.
Таким образом, попасть в страну можно по допандемийным правилам. Россиянам нужна шенгенская виза, получить которую можно уже сейчас.
Прямых рейсов нет, перелет возможен только со стыковкой в Стамбуле, Белграде, Каире или аэропортах Ближнего Востока. В первой половине июня билет из Москвы в Рим обойдется в сумму от 35 тысяч рублей в одну сторону.