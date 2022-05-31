Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире
Банк России: запоздалая реакция мировых ЦБ на рост цен может сделать инфляцию хронической
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ускорение роста цен в мире требует от ведущих центробанков более решительного ужесточения денежно-кредитной политики, их запоздалая реакция может сделать высокую инфляцию хронической на глобальном уровне, считает Банк России.
"Перспективы глобального роста существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и продовольственные товары. В результате уже возросшая после пандемии инфляция в мире ускорилась еще больше", - пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 - первый квартал 2022 года.
"Рост инфляции требует более решительного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками. Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне", - добавил регулятор.
Согласно официальному прогнозу МВФ, инфляция в развитых странах увеличится до 5,7% в 2022 году, что станет максимумом за 38 лет, а в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах – до 8,7%, что будет рекордом с 2008 года.
Вчера, 14:42Байден рассказал о плане борьбы с инфляцией