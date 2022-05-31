https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1792050923.html

Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире

Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире - РИА Новости, 31.05.2022

Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире

Ускорение роста цен в мире требует от ведущих центробанков более решительного ужесточения денежно-кредитной политики, их запоздалая реакция может сделать... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:13

2022-05-31T15:13

2022-05-31T15:13

экономика

центральный банк рф (цб рф)

мвф

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ускорение роста цен в мире требует от ведущих центробанков более решительного ужесточения денежно-кредитной политики, их запоздалая реакция может сделать высокую инфляцию хронической на глобальном уровне, считает Банк России."Перспективы глобального роста существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и продовольственные товары. В результате уже возросшая после пандемии инфляция в мире ускорилась еще больше", - пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 - первый квартал 2022 года."Рост инфляции требует более решительного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками. Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне", - добавил регулятор.Согласно официальному прогнозу МВФ, инфляция в развитых странах увеличится до 5,7% в 2022 году, что станет максимумом за 38 лет, а в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах – до 8,7%, что будет рекордом с 2008 года.

https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1792039228.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), мвф, в мире