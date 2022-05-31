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Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире - РИА Новости, 31.05.2022
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Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире
Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире - РИА Новости, 31.05.2022
Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире
Ускорение роста цен в мире требует от ведущих центробанков более решительного ужесточения денежно-кредитной политики, их запоздалая реакция может сделать... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:13
2022-05-31T15:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
мвф
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ускорение роста цен в мире требует от ведущих центробанков более решительного ужесточения денежно-кредитной политики, их запоздалая реакция может сделать высокую инфляцию хронической на глобальном уровне, считает Банк России."Перспективы глобального роста существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и продовольственные товары. В результате уже возросшая после пандемии инфляция в мире ускорилась еще больше", - пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 - первый квартал 2022 года."Рост инфляции требует более решительного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками. Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне", - добавил регулятор.Согласно официальному прогнозу МВФ, инфляция в развитых странах увеличится до 5,7% в 2022 году, что станет максимумом за 38 лет, а в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах – до 8,7%, что будет рекордом с 2008 года.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), мвф, в мире
15:13 31.05.2022
 
Центробанк видит риски хронической высокой инфляции в мире

Банк России: запоздалая реакция мировых ЦБ на рост цен может сделать инфляцию хронической

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ускорение роста цен в мире требует от ведущих центробанков более решительного ужесточения денежно-кредитной политики, их запоздалая реакция может сделать высокую инфляцию хронической на глобальном уровне, считает Банк России.
"Перспективы глобального роста существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и продовольственные товары. В результате уже возросшая после пандемии инфляция в мире ускорилась еще больше", - пишет ЦБ в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 - первый квартал 2022 года.
"Рост инфляции требует более решительного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками. Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне", - добавил регулятор.
Согласно официальному прогнозу МВФ, инфляция в развитых странах увеличится до 5,7% в 2022 году, что станет максимумом за 38 лет, а в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах – до 8,7%, что будет рекордом с 2008 года.
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