14:42 31.05.2022 (обновлено: 14:45 31.05.2022)
Байден рассказал о плане борьбы с инфляцией
Президент США Джо Байден рассказал о плане борьбы с высокой инфляцией
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский президент Джо Байден изложил свой план борьбы с высокой инфляцией, который предусматривает отведение основной роли в этом вопросе Федеральной резервной системе, снижение нагрузки на семьи во время экономической нестабильности и сокращение дефицита бюджета.
Байден в статье для газеты Wall Street Journal заявил, что при верной политике экономика США может перейти от восстановления к стабильному росту, а для этого перехода необходимо снизить инфляцию.
"Мой план состоит из трех частей. Первая - ФРС несет основную ответственность за контроль инфляции... Вторая - нам нужно принять все меры, чтобы сделать вещи более доступными для семей в этот период экономической нестабильности и со временем повысить производственную способность нашей экономики... Третья - нам нужно снизить федеральный дефицит (бюджета), что поможет снизить ценовое давление", - написал Байден.
Он заявил, что будет работать с любым - и с демократами, и с республиканцами, - кто будет готов к открытым и честным обсуждениям для поиска решений для граждан США.
Президент США называет одним из главных инфляционных факторов российскую операцию на Украине и сопровождающие ее экономические санкции. Его критики доказывают, что рост цен обусловлен в первую очередь триллионными вливаниями в американскую экономику в период коронавирусной пандемии.
Ранее Байден уже называл обуздание инфляции своим приоритетом и обещал добиваться этого, расширяя независимость Федеральной резервной системы, снижая издержки домохозяйств и сокращая дефицит бюджета.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
25 мая, 07:25Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд