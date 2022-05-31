https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1791981724.html
Инфляция в Польше в мае стала рекордной за 24 года
Инфляция в Польше в мае стала рекордной за 24 года - РИА Новости, 31.05.2022
Инфляция в Польше в мае стала рекордной за 24 года
Инфляция в Польше в мае составила 13,9%, что является рекордным показателем за последние 24 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:18
2022-05-31T12:18
2022-05-31T12:18
в мире
польша
экономика
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ВАРШАВА, 31 мая - РИА Новости. Инфляция в Польше в мае составила 13,9%, что является рекордным показателем за последние 24 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).По предварительной информации, инфляция в Польше в апреле составила 12,3%, что является рекордом в XXI веке.По предварительным данным, индекс потребительских цен в мае составил 113,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Это самый высокий уровень инфляции с 1998 года, то есть за 24 года.По сравнению с апрелем текущего года цены выросли на 1,7%.Самый большой рост цен наблюдается в сегменте топлива. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%.В мае цены на энергоносители по предварительной оценке выросли по сравнению с маем 2021 года на 31,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 3,4%.Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае по предварительным данным выросли по сравнению с маем 2021 года на 13,5%, а по сравнению с апрелем 2022 года - 1,3%.Польский институт экономики прогнозирует, что пик инфляции Польшу ждет в августе. По прогнозам данного института, этот показатель достигнет 13%.
https://ria.ru/20220530/toplivo-1791712633.html
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791386177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, экономика
Инфляция в Польше в мае стала рекордной за 24 года
Инфляция в Польше в мае стала рекордной за 24 года, составив 13,9 процента
ВАРШАВА, 31 мая - РИА Новости.
Инфляция в Польше в мае составила 13,9%, что является рекордным показателем за последние 24 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS
).
По предварительной информации, инфляция в Польше
в апреле составила 12,3%, что является рекордом в XXI веке.
По предварительным данным, индекс потребительских цен в мае составил 113,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Это самый высокий уровень инфляции с 1998 года, то есть за 24 года.
По сравнению с апрелем текущего года цены выросли на 1,7%.
Самый большой рост цен наблюдается в сегменте топлива. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%.
В мае цены на энергоносители по предварительной оценке выросли по сравнению с маем 2021 года на 31,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 3,4%.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае по предварительным данным выросли по сравнению с маем 2021 года на 13,5%, а по сравнению с апрелем 2022 года - 1,3%.
Польский институт экономики прогнозирует, что пик инфляции Польшу ждет в августе. По прогнозам данного института, этот показатель достигнет 13%.