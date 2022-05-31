https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1791981724.html

Инфляция в Польше в мае стала рекордной за 24 года

Инфляция в Польше в мае стала рекордной за 24 года - РИА Новости, 31.05.2022

Инфляция в Польше в мае стала рекордной за 24 года

Инфляция в Польше в мае составила 13,9%, что является рекордным показателем за последние 24 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:18

2022-05-31T12:18

2022-05-31T12:18

в мире

польша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106293/48/1062934896_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911813609c539d46d1317c3e1f7f3521.jpg

ВАРШАВА, 31 мая - РИА Новости. Инфляция в Польше в мае составила 13,9%, что является рекордным показателем за последние 24 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).По предварительной информации, инфляция в Польше в апреле составила 12,3%, что является рекордом в XXI веке.По предварительным данным, индекс потребительских цен в мае составил 113,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Это самый высокий уровень инфляции с 1998 года, то есть за 24 года.По сравнению с апрелем текущего года цены выросли на 1,7%.Самый большой рост цен наблюдается в сегменте топлива. В мае 2022 года топливо для частных потребителей подорожало по сравнению с маем 2021 года на 35,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 5%.В мае цены на энергоносители по предварительной оценке выросли по сравнению с маем 2021 года на 31,4%, а по сравнению с апрелем 2022 года - на 3,4%.Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае по предварительным данным выросли по сравнению с маем 2021 года на 13,5%, а по сравнению с апрелем 2022 года - 1,3%.Польский институт экономики прогнозирует, что пик инфляции Польшу ждет в августе. По прогнозам данного института, этот показатель достигнет 13%.

https://ria.ru/20220530/toplivo-1791712633.html

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791386177.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, экономика