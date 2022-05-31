https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1791980117.html
Инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных 8,1 процента
Инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных 8,1 процента - РИА Новости, 31.05.2022
Инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:14
2022-05-31T12:14
2022-05-31T12:21
в мире
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 7,7%.Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция в 2% годовых.Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,8%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне апреля в 0,6%.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220531/zabluzhdenie-1791909342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, евросоюз
12:14 31.05.2022 (обновлено: 12:21 31.05.2022)
Инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных 8,1 процента