https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1791950812.html

Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента

Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента - РИА Новости, 31.05.2022

Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента

Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:01

2022-05-31T11:01

2022-05-31T11:01

экономика

франция

германия

испания

евросоюз

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических исследований (Insee).Месяцем ранее показатель достигал 4,8%. И, судя по новым данным, основной вклад в всплеск потребительских цен продолжает вносить топливо. Так, если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг - на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).А основываясь на сравнении между европейскими странами, гармонизированный индекс потребительских цен вырастет на 5,8% после 5,4% месяцем ранее, уточняет Insee.Однако при сравнении с другими странами ЕС ситуация с повышением уровня цен на товары и услуги во Франции выглядит лучше: так, инфляция в Германии в понедельник установила новый рекорд (+7,9% за год), а в Испании показатель достиг 8,7%.Отмечается также, что ВВП Франции в прошлом квартале снизился на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791765022.html

https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791698411.html

франция

германия

испания

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, франция, германия, испания, евросоюз