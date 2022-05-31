https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1791950812.html
Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента
Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента - РИА Новости, 31.05.2022
Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента
Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:01
2022-05-31T11:01
2022-05-31T11:01
экономика
франция
германия
испания
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических исследований (Insee).Месяцем ранее показатель достигал 4,8%. И, судя по новым данным, основной вклад в всплеск потребительских цен продолжает вносить топливо. Так, если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг - на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).А основываясь на сравнении между европейскими странами, гармонизированный индекс потребительских цен вырастет на 5,8% после 5,4% месяцем ранее, уточняет Insee.Однако при сравнении с другими странами ЕС ситуация с повышением уровня цен на товары и услуги во Франции выглядит лучше: так, инфляция в Германии в понедельник установила новый рекорд (+7,9% за год), а в Испании показатель достиг 8,7%.Отмечается также, что ВВП Франции в прошлом квартале снизился на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.
https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791765022.html
https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791698411.html
франция
германия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, франция, германия, испания, евросоюз
Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента
Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2 процента за год по итогам мая
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости.
Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических исследований (Insee
).
Месяцем ранее показатель достигал 4,8%. И, судя по новым данным, основной вклад в всплеск потребительских цен продолжает вносить топливо. Так, если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг - на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).
А основываясь на сравнении между европейскими странами, гармонизированный индекс потребительских цен вырастет на 5,8% после 5,4% месяцем ранее, уточняет Insee.
Однако при сравнении с другими странами ЕС
ситуация с повышением уровня цен на товары и услуги во Франции
выглядит лучше: так, инфляция в Германии
в понедельник установила новый рекорд (+7,9% за год), а в Испании
показатель достиг 8,7%.
Отмечается также, что ВВП Франции в прошлом квартале снизился на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.