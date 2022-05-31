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Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента - РИА Новости, 31.05.2022
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Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента
Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента - РИА Новости, 31.05.2022
Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента
Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:01
2022-05-31T11:01
экономика
франция
германия
испания
евросоюз
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических исследований (Insee).Месяцем ранее показатель достигал 4,8%. И, судя по новым данным, основной вклад в всплеск потребительских цен продолжает вносить топливо. Так, если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг - на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).А основываясь на сравнении между европейскими странами, гармонизированный индекс потребительских цен вырастет на 5,8% после 5,4% месяцем ранее, уточняет Insee.Однако при сравнении с другими странами ЕС ситуация с повышением уровня цен на товары и услуги во Франции выглядит лучше: так, инфляция в Германии в понедельник установила новый рекорд (+7,9% за год), а в Испании показатель достиг 8,7%.Отмечается также, что ВВП Франции в прошлом квартале снизился на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.
https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791765022.html
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экономика, франция, германия, испания, евросоюз
11:01 31.05.2022
 
Годовая инфляция во Франции разогналась до 5,2 процента

Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2 процента за год по итогам мая

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая, согласно первоначальной оценке Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
Месяцем ранее показатель достигал 4,8%. И, судя по новым данным, основной вклад в всплеск потребительских цен продолжает вносить топливо. Так, если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг - на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 15:05
Годовая инфляция в Германии в мае достигла исторического рекорда
А основываясь на сравнении между европейскими странами, гармонизированный индекс потребительских цен вырастет на 5,8% после 5,4% месяцем ранее, уточняет Insee.
Однако при сравнении с другими странами ЕС ситуация с повышением уровня цен на товары и услуги во Франции выглядит лучше: так, инфляция в Германии в понедельник установила новый рекорд (+7,9% за год), а в Испании показатель достиг 8,7%.
Отмечается также, что ВВП Франции в прошлом квартале снизился на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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В Литве годовая инфляция побила рекорд
 
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