02:33 31.05.2022 (обновлено: 07:33 31.05.2022)
Постпред России прокомментировал решение ЕС по эмбарго на поставки нефти
Постпред в Вене Ульянов: Россия после эмбарго со стороны ЕС найдет других импортеров нефти
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Москва после договоренности лидеров стран Евросоюза о частичном запрете импорта российской нефти найдет других покупателей сырья, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном нефтяного эмбарго и таким образом разблокировали согласование шестого пакета санкций против России. Ограничения затронут две трети импорта нефти из России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель к концу года фактически сократит импорт российской нефти на 90%.
"Как она (фон дер Ляйен - ред.) правильно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. Следует отметить, что она теперь противоречит своим вчерашним заявлениям. Очень быстрое изменение образа мышления демонстрирует, что ЕС не в хорошей форме", - написал Ульянов в Twitter, комментируя слова главы ЕК.
Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения. Чтобы принять ограничения, требуется согласие всех членов Евросоюза.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Страны ЕС последовательно ввели уже пять пакетов антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Принятие шестого пакета затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти. Ранее сообщалось, что Евросоюз для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта, согласился исключить из санкционного пакета поставки по нефтепроводу "Дружба".
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.