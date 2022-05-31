https://ria.ru/20220531/grazhdanstvo-1792183444.html

Россия начала упрощенный прием в гражданство сирот из Донбасса и с Украины

Россия начала упрощенный прием в гражданство сирот из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 31.05.2022

Россия начала упрощенный прием в гражданство сирот из Донбасса и с Украины

Территориальные органы МВД РФ начали прием в российское гражданство в упрощенном порядке детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:41

2022-05-31T19:41

2022-05-31T19:49

россия

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Территориальные органы МВД РФ начали прием в российское гражданство в упрощенном порядке детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины, сообщает пресс-центр МВД России."Территориальные органы МВД России приступили к реализации Указа Президента Российской Федерации, который подписан 30 мая 2022 года и предусматривает упрощенный прием в российское гражданство в течение 3 месяцев детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц из ДНР, ЛНР и Украины. Упрощенный порядок применяется независимо от места их нахождения – на территории Российской Федерации или за ее пределами", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что с заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководитель образовательной организации, медицинской организации или организации, оказывающей социальные услуги, руководитель органа опеки и попечительства.

https://ria.ru/20220531/deti-1792025443.html

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украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество