https://ria.ru/20220531/grazhdanstvo-1792183444.html
Россия начала упрощенный прием в гражданство сирот из Донбасса и с Украины
Россия начала упрощенный прием в гражданство сирот из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 31.05.2022
Россия начала упрощенный прием в гражданство сирот из Донбасса и с Украины
Территориальные органы МВД РФ начали прием в российское гражданство в упрощенном порядке детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:41
2022-05-31T19:41
2022-05-31T19:49
россия
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Территориальные органы МВД РФ начали прием в российское гражданство в упрощенном порядке детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины, сообщает пресс-центр МВД России."Территориальные органы МВД России приступили к реализации Указа Президента Российской Федерации, который подписан 30 мая 2022 года и предусматривает упрощенный прием в российское гражданство в течение 3 месяцев детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц из ДНР, ЛНР и Украины. Упрощенный порядок применяется независимо от места их нахождения – на территории Российской Федерации или за ее пределами", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что с заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководитель образовательной организации, медицинской организации или организации, оказывающей социальные услуги, руководитель органа опеки и попечительства.
https://ria.ru/20220531/deti-1792025443.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
19:41 31.05.2022 (обновлено: 19:49 31.05.2022)
Россия начала упрощенный прием в гражданство сирот из Донбасса и с Украины
МВД начало упрощенный прием в гражданство России детей-сирот из Донбасса и с Украины