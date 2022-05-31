https://ria.ru/20220531/grazhdanstvo-1791931995.html

В Мелитополе начали прием документов для получения российского гражданства

В Мелитополе начали прием документов для получения российского гражданства - РИА Новости, 31.05.2022

В Мелитополе начали прием документов для получения российского гражданства

В Мелитополе открылся пункт приема документов на получение гражданства России, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:51

2022-05-31T09:51

2022-05-31T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

россия

херсонская область

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. В Мелитополе открылся пункт приема документов на получение гражданства России, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Документы принимают в Центре предоставления административных услуг по адресу: улица Чернышевского, 37.Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В документе подчеркивается, что это сделано "в гуманитарных целях".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/grazhdanstvo-1791014652.html

https://ria.ru/20220531/internet-1791912881.html

мелитополь

россия

херсонская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мелитополь, россия, херсонская область , владимир путин