09:51 31.05.2022 (обновлено: 11:49 31.05.2022)
В Мелитополе начали прием документов для получения российского гражданства
В Мелитополе открыли первый пункт приема документов для получения российского гражданства
Российский паспорт. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. В Мелитополе открылся пункт приема документов на получение гражданства России, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Мелитополе открыто первое подразделение Федеральной миграционной службы Российской Федерации. С сегодняшнего дня начинается прием документов для получения российского гражданства", — указано в публикации.
Документы принимают в Центре предоставления административных услуг по адресу: улица Чернышевского, 37.
Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В документе подчеркивается, что это сделано "в гуманитарных целях".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.