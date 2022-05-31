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Хибла Герзмава споет на юбилее своей наставницы Евгении Арефьевой
Хибла Герзмава споет на юбилее своей наставницы Евгении Арефьевой - РИА Новости, 31.05.2022
Хибла Герзмава споет на юбилее своей наставницы Евгении Арефьевой
Сегодня, 31 мая, в Малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского пройдет концерт в честь юбилея вокального педагога и концертмейстера,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:01
2022-05-31T10:01
2022-05-31T11:12
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сегодня, 31 мая, в Малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского пройдет концерт в честь юбилея вокального педагога и концертмейстера, профессора Евгении Арефьевой, сообщает пресс-служба. На нем выступит Хибла Герзмава, наставником которой была Арефьева. "Я очень благодарна Хиблочке, что она до сих пор прислушивается к моему мнению, а в самые трудные минуты советуется", – говорит о своей ученице Арефьева.Также в мероприятии примут участие солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано), Елена Гусева (сопрано), Евгения Афанасьева (сопрано), Ксения Дудникова (меццо-сопрано), Николай Ерохин (тенор), Арсен Согомонян (тенор). Среди выступающих также есть студенты класса Евгении Арефьевой и концертмейстеры Екатерина Ганелина, Людмила Духан, Светлана Ефимова.Евгения Арефьева окончила Уральскую консерваторию и начала творческую карьеру в Екатеринбургском театре оперы и балета. После переезда в Москву она работала с певцами в Москонцерте, затем, в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, и вот уже около 30 лет преподает в Московской консерватории.
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новости культуры, хибла герзмава, евгений афанасьев, россия, москва, абхазия, екатеринбургский театр оперы и балета, московская консерватория имени п. и. чайковского, знаменитости, звезды
10:01 31.05.2022 (обновлено: 11:12 31.05.2022)
Хибла Герзмава споет на юбилее своей наставницы Евгении Арефьевой
Хибла Герзмава и другие звезды выступят в консерватории в честь юбилея Евгении Арефьевой
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сегодня, 31 мая, в Малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского пройдет концерт в честь юбилея вокального педагога и концертмейстера, профессора Евгении Арефьевой, сообщает пресс-служба.
На нем выступит Хибла Герзмава, наставником которой была Арефьева.
"Я очень благодарна Хиблочке, что она до сих пор прислушивается к моему мнению, а в самые трудные минуты советуется", – говорит о своей ученице Арефьева.
Также в мероприятии примут участие солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано), Елена Гусева (сопрано), Евгения Афанасьева (сопрано), Ксения Дудникова (меццо-сопрано), Николай Ерохин (тенор), Арсен Согомонян (тенор).
Среди выступающих также есть студенты класса Евгении Арефьевой и концертмейстеры Екатерина Ганелина, Людмила Духан, Светлана Ефимова.
Евгения Арефьева окончила Уральскую консерваторию и начала творческую карьеру в Екатеринбургском театре оперы и балета. После переезда в Москву она работала с певцами в Москонцерте, затем, в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, и вот уже около 30 лет преподает в Московской консерватории.