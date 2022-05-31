https://ria.ru/20220531/gerzmava-1791792794.html

Хибла Герзмава споет на юбилее своей наставницы Евгении Арефьевой

Хибла Герзмава споет на юбилее своей наставницы Евгении Арефьевой - РИА Новости, 31.05.2022

Хибла Герзмава споет на юбилее своей наставницы Евгении Арефьевой

Сегодня, 31 мая, в Малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского пройдет концерт в честь юбилея вокального педагога и концертмейстера,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:01

2022-05-31T10:01

2022-05-31T11:12

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абхазия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сегодня, 31 мая, в Малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского пройдет концерт в честь юбилея вокального педагога и концертмейстера, профессора Евгении Арефьевой, сообщает пресс-служба. На нем выступит Хибла Герзмава, наставником которой была Арефьева. "Я очень благодарна Хиблочке, что она до сих пор прислушивается к моему мнению, а в самые трудные минуты советуется", – говорит о своей ученице Арефьева.Также в мероприятии примут участие солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано), Елена Гусева (сопрано), Евгения Афанасьева (сопрано), Ксения Дудникова (меццо-сопрано), Николай Ерохин (тенор), Арсен Согомонян (тенор). Среди выступающих также есть студенты класса Евгении Арефьевой и концертмейстеры Екатерина Ганелина, Людмила Духан, Светлана Ефимова.Евгения Арефьева окончила Уральскую консерваторию и начала творческую карьеру в Екатеринбургском театре оперы и балета. После переезда в Москву она работала с певцами в Москонцерте, затем, в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, и вот уже около 30 лет преподает в Московской консерватории.

https://ria.ru/20220527/konkurs-1791096704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

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