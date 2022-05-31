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"Газпром" полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra - РИА Новости, 31.05.2022
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"Газпром" полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra
"Газпром" полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra - РИА Новости, 31.05.2022
"Газпром" полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra
"Газпром" полностью прекратил поставки газа нидерландской GasTerra из-за отказа платить в рублях по новой схеме, говорится в telegram российской компании. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:36
2022-05-31T09:58
газпром
экономика
газпром экспорт
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Газпром" полностью прекратил поставки газа нидерландской GasTerra из-за отказа платить в рублях по новой схеме, говорится в telegram российской компании.Сообщается, что "Газпром экспорт" по состоянию на конец рабочего дня 30 мая не получил платеж за поставки газа в апреле от GasTerra B.V. "в соответствии с Указом президента России № 172 от 31.03.2022 года".Накануне нидерландская энергетическая компания заявила об отказе оплачивать поставки голубого топлива из России в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая — в результате по действующему контракту не будет получено около двух миллиардов кубов газа.На фоне усиления санкционного давления западных стран из-за спецоперации на Украине с 1 апреля Москва начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от выполнения операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.По новой схеме, "Газпромбанк" открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. После этого они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк будет продавать ее на Московской бирже, а затем зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.
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газпром, экономика, газпром экспорт, россия, владимир путин, украина, газпромбанк
09:36 31.05.2022 (обновлено: 09:58 31.05.2022)
 
"Газпром" полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra

"Газпром" остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra из-за неоплаты в рублях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Газпром" полностью прекратил поставки газа нидерландской GasTerra из-за отказа платить в рублях по новой схеме, говорится в telegram российской компании.
Сообщается, что "Газпром экспорт" по состоянию на конец рабочего дня 30 мая не получил платеж за поставки газа в апреле от GasTerra B.V. "в соответствии с Указом президента России № 172 от 31.03.2022 года".
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Накануне нидерландская энергетическая компания заявила об отказе оплачивать поставки голубого топлива из России в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая — в результате по действующему контракту не будет получено около двух миллиардов кубов газа.
На фоне усиления санкционного давления западных стран из-за спецоперации на Украине с 1 апреля Москва начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от выполнения операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
По новой схеме, "Газпромбанк" открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. После этого они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк будет продавать ее на Московской бирже, а затем зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".
В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.
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