https://ria.ru/20220531/gazopro-1792194099.html

В ДНР загорелся газопровод из-за обстрела со стороны украинских войск

В ДНР загорелся газопровод из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 31.05.2022

В ДНР загорелся газопровод из-за обстрела со стороны украинских войск

В Донецкой Народной Республике ВСУ повредили газопровод при обстреле, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:20

2022-05-31T20:20

2022-05-31T21:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

в мире

владимир путин

россия

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792201048_0:301:3072:2028_1920x0_80_0_0_ff3c876d2ec60186e33c99bf3fb9650e.jpg

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике ВСУ повредили газопровод при обстреле, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о возгорании газопровода высокого давления с угрозой горения теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксохимическом заводе в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) Кировского района населенного пункта Макеевка по улице 50 лет образования СССР", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале.Кроме того, в ДНР рассказали о попадании снаряда на территорию Макеевской исправительной колонии по адресу: улица Репина, 144.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/azovstal-1791471949.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, ясиноватая, в мире, владимир путин, россия, сцкк