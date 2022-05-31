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В ДНР загорелся газопровод из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/gazopro-1792194099.html
В ДНР загорелся газопровод из-за обстрела со стороны украинских войск
В ДНР загорелся газопровод из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 31.05.2022
В ДНР загорелся газопровод из-за обстрела со стороны украинских войск
В Донецкой Народной Республике ВСУ повредили газопровод при обстреле, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:20
2022-05-31T21:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
в мире
владимир путин
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике ВСУ повредили газопровод при обстреле, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о возгорании газопровода высокого давления с угрозой горения теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксохимическом заводе в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) Кировского района населенного пункта Макеевка по улице 50 лет образования СССР", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале.Кроме того, в ДНР рассказали о попадании снаряда на территорию Макеевской исправительной колонии по адресу: улица Репина, 144.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, в мире, владимир путин, россия, сцкк
20:20 31.05.2022 (обновлено: 21:11 31.05.2022)
 
В ДНР загорелся газопровод из-за обстрела со стороны украинских войск

В ДНР сообщили о возгорании газопровода из-за обстрела со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯсиновский коксохимический завод в Макеевке
Ясиновский коксохимический завод в Макеевке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ясиновский коксохимический завод в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике ВСУ повредили газопровод при обстреле, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о возгорании газопровода высокого давления с угрозой горения теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксохимическом заводе в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) Кировского района населенного пункта Макеевка по улице 50 лет образования СССР", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале.
Кроме того, в ДНР рассказали о попадании снаряда на территорию Макеевской исправительной колонии по адресу: улица Репина, 144.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Брошенный завод: что осталось на территории Азовстали - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 21:52
Брошенный завод: что осталось на территории "Азовстали"Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также подземные сооружения комбината полностью перешли под контроль российских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯсиноватаяВ миреВладимир ПутинРоссияСЦКК
 
 
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