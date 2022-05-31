https://ria.ru/20220531/gaz-1792146279.html

Цены на газ для жителей Молдавии с июня вырастут на 22,6 процента

Цены на газ для жителей Молдавии с июня вырастут на 22,6 процента - РИА Новости, 31.05.2022

Цены на газ для жителей Молдавии с июня вырастут на 22,6 процента

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии во вторник утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:32

2022-05-31T18:32

2022-05-31T18:32

экономика

александр шевчук

сергей куприянов

молдавия

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 31 мая — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии во вторник утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 22,6%, заявил на заседании член НАРЭ Александр Урсу.Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан объяснил, что в тариф включена закупочная цена в 620 долларов за тысячу кубометров, в январе она выросла до 646 долларов, но в апреле газ покупался по 1194 доллара за тысячу кубометров, а в мае — по 920 долларов. Поэтому компания обратилась к регулятору с просьбой пересмотреть тариф, увеличив его для бытовых потребителей на 58%."Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз". Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 14 060 леев (737 долларов – ред.) до 17 244 леев (904 долларов), - заявил Урсу, добавив, что решение вступает в силу c 1 июня.Член правления "Молдовагаз" Александр Шевчук, который также принимал участие в заседании НАРЭ, сообщил, что новый тариф приведет к накоплению еще больших тарифных отклонений. На сегодняшний день уже накоплены отклонения почти на 105 миллионов долларов."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220530/moldaviya-1791761060.html

https://ria.ru/20220526/moldovagaz-1790993880.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр шевчук, сергей куприянов, молдавия, молдовагаз, газпром