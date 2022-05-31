Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ для жителей Молдавии с июня вырастут на 22,6 процента - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/gaz-1792146279.html
Цены на газ для жителей Молдавии с июня вырастут на 22,6 процента
Цены на газ для жителей Молдавии с июня вырастут на 22,6 процента - РИА Новости, 31.05.2022
Цены на газ для жителей Молдавии с июня вырастут на 22,6 процента
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии во вторник утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:32
2022-05-31T18:32
экономика
александр шевчук
сергей куприянов
молдавия
молдовагаз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756759999_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e79c8c9717b567e52729d64f8fe432c3.jpg
КИШИНЕВ, 31 мая — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии во вторник утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 22,6%, заявил на заседании член НАРЭ Александр Урсу.Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан объяснил, что в тариф включена закупочная цена в 620 долларов за тысячу кубометров, в январе она выросла до 646 долларов, но в апреле газ покупался по 1194 доллара за тысячу кубометров, а в мае — по 920 долларов. Поэтому компания обратилась к регулятору с просьбой пересмотреть тариф, увеличив его для бытовых потребителей на 58%."Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз". Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 14 060 леев (737 долларов – ред.) до 17 244 леев (904 долларов), - заявил Урсу, добавив, что решение вступает в силу c 1 июня.Член правления "Молдовагаз" Александр Шевчук, который также принимал участие в заседании НАРЭ, сообщил, что новый тариф приведет к накоплению еще больших тарифных отклонений. На сегодняшний день уже накоплены отклонения почти на 105 миллионов долларов."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220530/moldaviya-1791761060.html
https://ria.ru/20220526/moldovagaz-1790993880.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756759999_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_950c377cfb3d5759f994b8987cf62fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр шевчук, сергей куприянов, молдавия, молдовагаз, газпром
18:32 31.05.2022
 
Цены на газ для жителей Молдавии с июня вырастут на 22,6 процента

НАРЭ Молдавии: тариф на газ с июня вырастет на 22,6% до 940 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 мая — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии во вторник утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 22,6%, заявил на заседании член НАРЭ Александр Урсу.
Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан объяснил, что в тариф включена закупочная цена в 620 долларов за тысячу кубометров, в январе она выросла до 646 долларов, но в апреле газ покупался по 1194 доллара за тысячу кубометров, а в мае — по 920 долларов. Поэтому компания обратилась к регулятору с просьбой пересмотреть тариф, увеличив его для бытовых потребителей на 58%.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:57
Президент Молдавии выразила беспокойство из-за роста цен в стране
"Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз". Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 14 060 леев (737 долларов – ред.) до 17 244 леев (904 долларов), - заявил Урсу, добавив, что решение вступает в силу c 1 июня.
Член правления "Молдовагаз" Александр Шевчук, который также принимал участие в заседании НАРЭ, сообщил, что новый тариф приведет к накоплению еще больших тарифных отклонений. На сегодняшний день уже накоплены отклонения почти на 105 миллионов долларов.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

Глава Молдовагаза Вадим Чебан - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 22:56
Глава "Молдовагаза" надеется, что Россия и в июне продолжит поставлять газ
 
ЭкономикаАлександр ШевчукСергей КуприяновМолдавияМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала