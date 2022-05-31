Экспорт газа по "Северному потоку" упал после остановки поставок GasTerra
Экспорт по "Северному потоку" упал на семь процентов после остановки поставок GasTerra
Газопровод Северный поток-2. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа по "Северному потоку" во вторник упал на 7% после остановки поставок в адрес нидерландской компании GasTerra, следует из данных оператора газопровода Nord Stream.
За газовые сутки 30 мая "Газпром" поставил по "Северному потоку" в Европу около 170 миллионов кубометров газа. При сохранении текущих темпов прокачки компания поставит по газопроводу 158 миллионов за газовые сутки 31 мая, то есть на 7% меньше, чем днем ранее.
Во вторник также снизилась заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему - до 42,12 миллиона кубометров с 46,26 миллиона днем ранее, то есть на 9%.
"Газпром" ранее во вторник сообщил, что остановил поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме. О переходе на новую схему платежей за газ, поставляемый с 1 апреля, контрагенты были своевременно проинформированы, отметила российская компания. По этой причине уже были остановлены поставки PGNiG (Польша, 27 апреля), "Булгаргазу" (Болгария, 27 апреля), Gasum (Финляндия, 21 мая).
В понедельник также датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит ей поставки. Крайний срок оплаты - 31 мая, указала компания. Дания также получает российский газ через "Северный поток".
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.