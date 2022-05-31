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Экспорт газа по "Северному потоку" упал после остановки поставок GasTerra - РИА Новости, 31.05.2022
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Экспорт газа по "Северному потоку" упал после остановки поставок GasTerra
Экспорт газа по "Северному потоку" упал после остановки поставок GasTerra - РИА Новости, 31.05.2022
Экспорт газа по "Северному потоку" упал после остановки поставок GasTerra
Экспорт российского газа по "Северному потоку" во вторник упал на 7% после остановки поставок в адрес нидерландской компании GasTerra, следует из данных... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:49
2022-05-31T14:49
экономика
европа
газпром
северный поток
gasum
pgnig
польша
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа по "Северному потоку" во вторник упал на 7% после остановки поставок в адрес нидерландской компании GasTerra, следует из данных оператора газопровода Nord Stream.Так, 30 мая поставки газа по этой магистрали, которая в настоящий момент является основным маршрутом для экспорта газа "Газпрома" в Европу, в среднем составляли 71 миллион кубометров в час, тогда как 31 мая показатель снизился до 66 миллионов (на 7%).За газовые сутки 30 мая "Газпром" поставил по "Северному потоку" в Европу около 170 миллионов кубометров газа. При сохранении текущих темпов прокачки компания поставит по газопроводу 158 миллионов за газовые сутки 31 мая, то есть на 7% меньше, чем днем ранее.Во вторник также снизилась заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему - до 42,12 миллиона кубометров с 46,26 миллиона днем ранее, то есть на 9%."Газпром" ранее во вторник сообщил, что остановил поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме. О переходе на новую схему платежей за газ, поставляемый с 1 апреля, контрагенты были своевременно проинформированы, отметила российская компания. По этой причине уже были остановлены поставки PGNiG (Польша, 27 апреля), "Булгаргазу" (Болгария, 27 апреля), Gasum (Финляндия, 21 мая).В понедельник также датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит ей поставки. Крайний срок оплаты - 31 мая, указала компания. Дания также получает российский газ через "Северный поток".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
https://ria.ru/20220527/gaz-1791301903.html
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экономика, европа, газпром, северный поток, gasum, pgnig, польша
14:49 31.05.2022
 
Экспорт газа по "Северному потоку" упал после остановки поставок GasTerra

Экспорт по "Северному потоку" упал на семь процентов после остановки поставок GasTerra

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinГазопровод Северный поток-2
Газопровод Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Газопровод Северный поток-2. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экспорт российского газа по "Северному потоку" во вторник упал на 7% после остановки поставок в адрес нидерландской компании GasTerra, следует из данных оператора газопровода Nord Stream.
Так, 30 мая поставки газа по этой магистрали, которая в настоящий момент является основным маршрутом для экспорта газа "Газпрома" в Европу, в среднем составляли 71 миллион кубометров в час, тогда как 31 мая показатель снизился до 66 миллионов (на 7%).
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За газовые сутки 30 мая "Газпром" поставил по "Северному потоку" в Европу около 170 миллионов кубометров газа. При сохранении текущих темпов прокачки компания поставит по газопроводу 158 миллионов за газовые сутки 31 мая, то есть на 7% меньше, чем днем ранее.
Во вторник также снизилась заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему - до 42,12 миллиона кубометров с 46,26 миллиона днем ранее, то есть на 9%.
"Газпром" ранее во вторник сообщил, что остановил поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме. О переходе на новую схему платежей за газ, поставляемый с 1 апреля, контрагенты были своевременно проинформированы, отметила российская компания. По этой причине уже были остановлены поставки PGNiG (Польша, 27 апреля), "Булгаргазу" (Болгария, 27 апреля), Gasum (Финляндия, 21 мая).
В понедельник также датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит ей поставки. Крайний срок оплаты - 31 мая, указала компания. Дания также получает российский газ через "Северный поток".
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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ЭкономикаЕвропаГазпромСеверный потокGasumPGNiGПольша
 
 
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