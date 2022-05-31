https://ria.ru/20220531/gaz-1791922505.html

Заявка на транзит газа через Украину снизилась на девять процентов

Заявка на транзит газа через Украину снизилась на девять процентов - РИА Новости, 31.05.2022

Заявка на транзит газа через Украину снизилась на девять процентов

Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник снизилась на 9%, почти до 42 миллионов кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:03

2022-05-31T09:03

2022-05-31T09:03

экономика

украина

европа

газпром

северный поток

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник снизилась на 9%, почти до 42 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 31 мая составляет 42,1 миллиона кубометров против 46,3 миллиона в понедельник. Показатель за день снизился на 9%, тогда как ранее больше недели держался на уровне 45 миллионов кубометров. При этом заявка через ГИС "Сохрановка" остается на нуле.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается белорусско-польского коридора, транзита по "Ямал-Европе", российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на утро 30 мая, европейские ПХГ заполнены в среднем на 46,2% (рост за сутки составил 0,4 процентного пункта).

https://ria.ru/20220530/gaz-1791637996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, европа, газпром, северный поток, луганская народная республика, россия