Заявка на транзит газа через Украину снизилась на девять процентов
Заявка на транзит газа через Украину снизилась на 9% — до 42,1 миллиона кубометров
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник снизилась на 9%, почти до 42 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 31 мая составляет 42,1 миллиона кубометров против 46,3 миллиона в понедельник. Показатель за день снизился на 9%, тогда как ранее больше недели держался на уровне 45 миллионов кубометров. При этом заявка через ГИС "Сохрановка" остается на нуле.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается белорусско-польского коридора, транзита по "Ямал-Европе", российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.
Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на утро 30 мая, европейские ПХГ заполнены в среднем на 46,2% (рост за сутки составил 0,4 процентного пункта).