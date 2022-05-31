https://ria.ru/20220531/forum-1792091759.html

Сохранение памяти о Петре Великом обсудят на международном форуме в Москве

Сохранение памяти о Петре Великом обсудят на международном форуме в Москве - РИА Новости, 31.05.2022

Сохранение памяти о Петре Великом обсудят на международном форуме в Москве

Вопросы, посвященные изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре Великом, будут обсуждаться на... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:39

2022-05-31T16:39

2022-05-31T16:39

общество

россия

российская империя

владимир мединский

петр i

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вопросы, посвященные изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре Великом, будут обсуждаться на международном форуме "История для будущего. Образ Петра", который пройдет в Москве 8 июня в канун 350-летия со дня рождения императора.На форуме речь пойдет о сохранении культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле."Благодаря своей концепции форум позволит установить диалог между докладчиками и гостями, отразить взгляд современников на личность Петра I, на значение его реформ не только для истории России, но и всего мира", - отметили организаторы.На форум приглашены помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, митрополит Псковский и Порховский Тихон, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль и многие другие государственные и общественные деятели.Ожидается, что гостями форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Таджикистана.Организаторами форума выступают Российское военно-историческое общество (РВИО), Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Минкультуры РФ. В числе партнеров форума - РИА Новости, Russia Today, Sputnik.Форум откроет пленарное заседание "Актуальность образа Петра I для современной России". Затем состоится панельная дискуссия "Культурное наследие Петровской эпохи", на которой предполагается обсудить отражение образа Петра I и петровской эпохи в отечественной и мировой культуре, актуальность наследия Российской империи в современном мире.Также в программе форума - панельная дискуссия "Россия в мире и Россия с миром: XVIII – XXI вв.", которая посвящена теме преемственности основных направлений развития России: от Русского царства – Российской империи – СССР – до Российской Федерации. Участниками дискуссии будет обсуждаться решающее влияние России на европейскую и мировую политику за 350-летний период, взаимовлияние культур и экономик.Еще одна панельная дискуссия "Реформы Петра I: история, традиции, мифы" будет посвящена обсуждению образа Петра I как преобразователя, круто изменившего ход российской истории, возвысившего Россию до положения великой державы, внедрившего основы политики, экономики, культуры и быта страны, которые до сих пор во многом формируют развитие государства и самовосприятие граждан РФ.Кроме того, на форуме Владимир Мединский выступит с лекцией, посвященной 350-летию Петра I.Русский царь, первый император Российской империи Петр I (1672-1725) провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни.Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII века. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене. В долгой Северной войне (1700-1721) Россия под руководством Петра I добилась полной победы, получила выход к Балтийскому морю, что дало ей возможность установить непосредственные связи с западными странами. По итогам войны в 1721 году Россия была провозглашена империей.

https://ria.ru/20220530/usy-1791827439.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220528/1791366990.html

россия

российская империя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, российская империя, владимир мединский, петр i