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Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022

Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 31.05.2022

Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022

Петербургский международный экономический форум традиционно становится коммуникационной и дискуссионной площадкой для обсуждения важных стратегических вопросов... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:58

2022-05-31T11:58

2022-05-31T11:58

пресс-релизы

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МОСКВА, 31 мая – Фонд "Росконгресс". Петербургский международный экономический форум традиционно становится коммуникационной и дискуссионной площадкой для обсуждения важных стратегических вопросов в различных сферах и отраслях не только для крупного, но и для малого и среднего бизнеса. Российский форум малого и среднего предпринимательства состоится 15 июня, в стартовый день (ПМЭФ-2022). Организаторами Форума МСП выступают Фонд Росконгресс и "ОПОРА РОССИИ". В рамках деловой программы состоятся сессии, охватывающие ключевые аспекты поддержки и развития малого и среднего бизнеса в России.Так, например, возможностей для представителей малого и среднего предпринимательства становится больше. Для участников Форума МСП будет представлен доступ на ПМЭФ-2022 за определенную Оргкомитетом ПМЭФ стоимость – 25000 рублей, что позволит еще и стать участниками деловой программы стартового и заключительного дней Форума.ПМЭФ-2022 будет проходить в абсолютно новых политико-экономических реалиях. На форуме откроются новые возможности для поиска поставщиков и рынков сбыта. Главным событием Форума МСП станет пленарное заседание "Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения", в ходе которого спикеры обсудят новые возможности и точки роста для развития малого бизнеса, меры поддержки сектора МСП, поддержку производственных и логистических цепочек и другие вопросы."Уже 7 год площадка Петербургского международного экономического форума, традиционно, становится точкой притяжения для открытого диалога представителей МСП. Мы считаем своим долгом помогать в решении задач, связанных с сохранением и развитием малого и среднего предпринимательства, поддержки предпринимательских инициатив, повышении престижа образа предпринимателя, обеспечении максимальной доступности государственных программ поддержки, приобщении молодежи к предпринимательству и ведению собственного бизнеса. Именно поэтому представителями Оргкомитета было принято решение обеспечить доступность участия в деловой программе юбилейного 25-го ПМЭФ-2022 представителям малого и среднего бизнеса не только в стартовый, но и в заключительный день программы форума", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.В рамках Форума МСП пройдет более десятка сессий, охватывающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в стране: защита бизнеса, образовательный блок МСП, современные стандарты малоформатной торговли и потребительской кооперации, искусственный интеллект, лидеры мнений нового времени, внутренний туризм, производственный бизнес, развитие института самозанятых и другие темы.Отдельные сессии будут посвящены новым векторам развития внешнеэкономической деятельности и IT-решения для МСП, где участники обсудят необходимые инструменты и механизмы для эффективной международной деятельности в новых экономических условиях и эффективные IT-решения, позволяющие оптимизировать, сократить издержки на работы бизнеса соответственно.Также на Форуме МСП состоится выездное заседание Рабочей группы "Социальное предпринимательство" Госсовета РФ по МСП, где обсудят широкий спектр вопросов – от векторов для развития соцпредприятий до создания новых рабочих мест для социально-уязвимых категорий населения."Формат сессий деловой программы Форума МСП с участием широкого круга экспертов затронет не только ключевые темы развития малого бизнеса, но и позволит найти решения, важные для малого бизнеса и для экономики в целом. Поэтому предпринимателям особенно важно принять участие в Форуме и быть непосредственным участником открытого диалога", – подчеркнул Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.Для того, чтобы принять участие в Форуме необходимо зарегистрироваться в Едином личном кабинете на сайте Фонда Росконгресс или ПМЭФ-2022 и подать заявку на Форум МСП.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума.Telegram.ВК.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы