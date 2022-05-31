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В Анкаре призвали Финляндию серьезно отнестись к безопасности Турции - РИА Новости, 31.05.2022
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В Анкаре призвали Финляндию серьезно отнестись к безопасности Турции
В Анкаре призвали Финляндию серьезно отнестись к безопасности Турции - РИА Новости, 31.05.2022
В Анкаре призвали Финляндию серьезно отнестись к безопасности Турции
Финляндия должна определить свою позицию: продолжать защищать "террористические организации" или уступить Анкаре и получить ее одобрение на вступление в НАТО,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:08
2022-05-31T11:08
в мире
турция
финляндия
нато
рабочая партия курдистана
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Финляндия должна определить свою позицию: продолжать защищать "террористические организации" или уступить Анкаре и получить ее одобрение на вступление в НАТО, заявил пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Проблема не в том, что Финляндия не понимает Турцию. Финляндия отказывается серьезно относиться к проблемам безопасности Турции", - заявил Алтун в комментарии крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat по электронной почте.Финляндия должна прекратить "защищать" то, что Турция считает террористической организацией, и серьезно отнестись к проблемам безопасности Турции, если она хочет, чтобы Турция одобрила вступление страны в Североатлантический альянс, отметил он.Как пишет издание, для одобрения финской заявки Турция потребовала среди прочего, экстрадицию в Турцию курдских политических активистов, получивших убежище в Финляндии.Газета отмечает, что Финляндия хотела бы как можно быстрее разрешить все разногласия с Анкарой, но, судя по всему, этот процесс не будет быстрым.Как отметил в комментарии изданию Алтун, это не проблема Турции."Членство в НАТО - это привилегия, а не право", - сообщил Алтун изданию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/sholts-1791948843.html
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в мире, турция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана
11:08 31.05.2022
 
В Анкаре призвали Финляндию серьезно отнестись к безопасности Турции

Пресс-секретарь Эрдогана Алтун призвал Финляндию серьезно отнестись к безопасности Турции

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Финляндия должна определить свою позицию: продолжать защищать "террористические организации" или уступить Анкаре и получить ее одобрение на вступление в НАТО, заявил пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Проблема не в том, что Финляндия не понимает Турцию. Финляндия отказывается серьезно относиться к проблемам безопасности Турции", - заявил Алтун в комментарии крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat по электронной почте.
Финляндия должна прекратить "защищать" то, что Турция считает террористической организацией, и серьезно отнестись к проблемам безопасности Турции, если она хочет, чтобы Турция одобрила вступление страны в Североатлантический альянс, отметил он.
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Как пишет издание, для одобрения финской заявки Турция потребовала среди прочего, экстрадицию в Турцию курдских политических активистов, получивших убежище в Финляндии.
Газета отмечает, что Финляндия хотела бы как можно быстрее разрешить все разногласия с Анкарой, но, судя по всему, этот процесс не будет быстрым.
Как отметил в комментарии изданию Алтун, это не проблема Турции.
"Членство в НАТО - это привилегия, а не право", - сообщил Алтун изданию.
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В миреТурцияФинляндияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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