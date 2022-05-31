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С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек

С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек - РИА Новости, 31.05.2022

С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек

За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и c Украины эвакуированы 20 043 человека, заявил во вторник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:54

2022-05-31T21:54

2022-05-31T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и c Украины эвакуированы 20 043 человека, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и (с) Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 043 человека, в том числе 2 886 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 576 301 человек, из которых 257 156 - дети", - сказал он.

украина

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, вооруженные силы украины