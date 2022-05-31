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С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек
С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек - РИА Новости, 31.05.2022
С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек
За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и c Украины эвакуированы 20 043 человека, заявил во вторник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:54
2022-05-31T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и c Украины эвакуированы 20 043 человека, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и (с) Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 043 человека, в том числе 2 886 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 576 301 человек, из которых 257 156 - дети", - сказал он.
украина
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в мире, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, вооруженные силы украины
21:54 31.05.2022
 
С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек

Минобороны: с Украины и из Донбасса эвакуировали еще более 20 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц
Эвакуация гражданских лиц - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуация гражданских лиц. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и c Украины эвакуированы 20 043 человека, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и (с) Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 043 человека, в том числе 2 886 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 576 301 человек, из которых 257 156 - дети", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевВооруженные силы Украины
 
 
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