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С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек
С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек - РИА Новости, 31.05.2022
С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек
За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и c Украины эвакуированы 20 043 человека, заявил во вторник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:54
2022-05-31T21:54
2022-05-31T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и c Украины эвакуированы 20 043 человека, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и (с) Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 043 человека, в том числе 2 886 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 576 301 человек, из которых 257 156 - дети", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, вооруженные силы украины
С Украины и из Донбасса за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек
Минобороны: с Украины и из Донбасса эвакуировали еще более 20 тысяч человек