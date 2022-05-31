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Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 320 человек за сутки - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/evakuatsiya-1791924095.html
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 320 человек за сутки
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 320 человек за сутки - РИА Новости, 31.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 320 человек за сутки
За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 320 человек, в том числе 32 ребенка, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:11
2022-05-31T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 320 человек, в том числе 32 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 320 человек, включая 32 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 162 человека.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика
09:11 31.05.2022 (обновлено: 09:17 31.05.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 320 человек за сутки

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 320 человек за сутки, в том числе 32 ребенка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 320 человек, в том числе 32 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 320 человек, включая 32 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 162 человека.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Беженцы из Мариуполя на блокпосту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
08:00
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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