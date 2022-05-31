09:11 31.05.2022 (обновлено: 09:17 31.05.2022)
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 320 человек за сутки
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 320 человек за сутки, в том числе 32 ребенка
Эвакуированные мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 320 человек, в том числе 32 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 320 человек, включая 32 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 162 человека.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.