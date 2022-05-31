https://ria.ru/20220531/evakuatsiya-1791910861.html
В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран
В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран - РИА Новости, 31.05.2022
В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран
Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил в интервью РИА РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T05:47
2022-05-31T05:47
2022-05-31T08:27
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.Он отметил, что власти ряда стран, в которых отмечена "повышенная активность русофобских элементов", в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, заметил замглавы МИД.Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.
https://ria.ru/20220530/frantsiya-1791872960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия
05:47 31.05.2022 (обновлено: 08:27 31.05.2022)
В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран
МИД России подготовил меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.
Он отметил, что власти ряда стран, в которых отмечена "повышенная активность русофобских элементов", в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, заметил замглавы МИД.
"Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены", - заявил Иванов.
Отношения России
и Евросоюза
существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
. ЕС вслед за США
ввел против Москвы
масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.
Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.