https://ria.ru/20220531/evakuatsiya-1791910861.html

В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран

В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран - РИА Новости, 31.05.2022

В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран

Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил в интервью РИА РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T05:47

2022-05-31T05:47

2022-05-31T08:27

в мире

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.Он отметил, что власти ряда стран, в которых отмечена "повышенная активность русофобских элементов", в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, заметил замглавы МИД.Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.

https://ria.ru/20220530/frantsiya-1791872960.html

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Максим Горбачев

в мире, россия