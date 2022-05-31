https://ria.ru/20220531/erevan-1792203257.html
В Ереване завершилось без столкновений вечернее шествие оппозиционеров
В Ереване завершилось без столкновений вечернее шествие оппозиционеров - РИА Новости, 31.05.2022
В Ереване завершилось без столкновений вечернее шествие оппозиционеров
Вечернее шествие оппозиционеров с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна прошла в Ереване, участники манифестации прошли несколько километров по... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:49
2022-05-31T20:49
2022-05-31T20:56
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Вечернее шествие оппозиционеров с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна прошла в Ереване, участники манифестации прошли несколько километров по столице, такого рода акции в городе успели стать привычными, передает корреспондент РИА Новости.Шествие началось примерно в 19.30 по местному времени (18.30 мск). Манифестанты шли по улицам в сопровождении автомобилей, из которых произносили речи выступавшие, всех их сопровождала полиция. Завершилась акция там же, где и началась - на площади Франции у Оперного театра в центре города.С начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна прошел уже месяц. Противники премьера считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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армения, азербайджан, ереван, никол пашинян
20:49 31.05.2022 (обновлено: 20:56 31.05.2022)
В Ереване завершилось без столкновений вечернее шествие оппозиционеров
В Ереване у здания Оперного театра завершилось вечернее шествие оппозиционеров