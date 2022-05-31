https://ria.ru/20220531/erevan-1792203257.html

В Ереване завершилось без столкновений вечернее шествие оппозиционеров

В Ереване завершилось без столкновений вечернее шествие оппозиционеров - РИА Новости, 31.05.2022

В Ереване завершилось без столкновений вечернее шествие оппозиционеров

Вечернее шествие оппозиционеров с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна прошла в Ереване, участники манифестации прошли несколько километров по... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T20:49

2022-05-31T20:49

2022-05-31T20:56

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786633534_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_cc3f91934e313512ee76784ca68f047a.jpg

ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Вечернее шествие оппозиционеров с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна прошла в Ереване, участники манифестации прошли несколько километров по столице, такого рода акции в городе успели стать привычными, передает корреспондент РИА Новости.Шествие началось примерно в 19.30 по местному времени (18.30 мск). Манифестанты шли по улицам в сопровождении автомобилей, из которых произносили речи выступавшие, всех их сопровождала полиция. Завершилась акция там же, где и началась - на площади Франции у Оперного театра в центре города.С начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна прошел уже месяц. Противники премьера считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220529/armeniya-1791546699.html

армения

азербайджан

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, азербайджан, ереван, никол пашинян