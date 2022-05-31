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Эмбарго на нефть из России бьет по конкурентоспособности ЕС, заявил Косачев - РИА Новости, 31.05.2022
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Эмбарго на нефть из России бьет по конкурентоспособности ЕС, заявил Косачев
Эмбарго на нефть из России бьет по конкурентоспособности ЕС, заявил Косачев - РИА Новости, 31.05.2022
Эмбарго на нефть из России бьет по конкурентоспособности ЕС, заявил Косачев
Антироссийскими санкциями европейцы нанесли еще один удар по конкурентоспособности своей экономики и благополучию граждан, заявил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:15
2022-05-31T17:18
в мире
россия
брюссель
польша
евросоюз
константин косачев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Антироссийскими санкциями европейцы нанесли еще один удар по конкурентоспособности своей экономики и благополучию граждан, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.В шестой пакет санкций вошли меры по ограничению поставок российской нефти странам ЕС."Лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе, введя нефтяное эмбарго против России, успешно нанесли еще один удар по конкурентоспособности своей экономики и благополучию населения", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, "самострел" частично ослабили – ограничения коснутся только морских поставок нефти, трубопроводы пока не трогают. Но суть от этого не меняется. "Две трети российской нефти в ЕС идет танкерами, северная ветка нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию тоже будет перекрыта, остальные 10 - 11% идут по южной ветке в Венгрию, Словакию и Чехию, которые зависимы от трубопроводных поставок из России", - пояснил он.Исключение сделают именно для них, хотя и их будут понуждать к отказу как можно раньше, считает Косачев. "Ведь голос разума в ЕС сегодня не приветствуется, идиотизм должен быть коллективным", - написал политик.Причем для "идеального шторма" сошлись сразу несколько факторов: во-первых, утрата самостоятельности ЕС, который сегодня реализует самоубийственную для него повестку англосаксов, выдавая это за решительность, отметил парламентарий."Во-вторых, экономическая ситуация - подъем экономики Китая плюс бурный рост Азии в целом, которые привели к росту цен на энергоресурсы. Еще до украинского кризиса с апреля по декабрь 2021 года цена на нефть и уголь выросла в два раза, а на газ - в десять раз", - напомнил он.По мнению Косачева, отрезать себя в такой обстановке от прямых поставок дешевой нефти из России – это идеальный подарок конкурентам со стороны Брюсселя. "Если раньше они искали у себя агентов Кремля, то сейчас им впору поискать тех, кто работает на чужие "дружественные" экономики", полагает сенатор.Кроме того, очень "вовремя" Европу охватил "зеленый" фанатизм, который подстегнул цены на ископаемое сырье, одновременно увеличив спрос на энергию и сырье и усложнив инвестиции в новые нефтяные месторождения. В итоге уже заговорили о так называемой "гринфляции", подчеркнул законодатель."Что касается нашей нефти, то, конечно же, свято место пусто не будет. Да, неизбежны проблемы в связи с переориентацией потоков и с преодолением блокирующих усилий Запада. Но действия наших оппонентов могут спровоцировать энергетический кризис такого масштаба, что в пострадавших окажутся скорее потребители, чем поставщики ресурсов", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20220531/neft-1792046290.html
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в мире, россия, брюссель, польша, евросоюз, константин косачев, санкции в отношении россии
17:15 31.05.2022 (обновлено: 17:18 31.05.2022)
 
Эмбарго на нефть из России бьет по конкурентоспособности ЕС, заявил Косачев

Сенатор Косачев: эмбарго на нефть из России бьет по конкурентоспособности экономики ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Антироссийскими санкциями европейцы нанесли еще один удар по конкурентоспособности своей экономики и благополучию граждан, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
В шестой пакет санкций вошли меры по ограничению поставок российской нефти странам ЕС.
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"Лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе, введя нефтяное эмбарго против России, успешно нанесли еще один удар по конкурентоспособности своей экономики и благополучию населения", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, "самострел" частично ослабили – ограничения коснутся только морских поставок нефти, трубопроводы пока не трогают. Но суть от этого не меняется. "Две трети российской нефти в ЕС идет танкерами, северная ветка нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию тоже будет перекрыта, остальные 10 - 11% идут по южной ветке в Венгрию, Словакию и Чехию, которые зависимы от трубопроводных поставок из России", - пояснил он.
Исключение сделают именно для них, хотя и их будут понуждать к отказу как можно раньше, считает Косачев. "Ведь голос разума в ЕС сегодня не приветствуется, идиотизм должен быть коллективным", - написал политик.
Причем для "идеального шторма" сошлись сразу несколько факторов: во-первых, утрата самостоятельности ЕС, который сегодня реализует самоубийственную для него повестку англосаксов, выдавая это за решительность, отметил парламентарий.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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В Госдуме заявили, что потери России от эмбарго на нефть будут минимальными
"Во-вторых, экономическая ситуация - подъем экономики Китая плюс бурный рост Азии в целом, которые привели к росту цен на энергоресурсы. Еще до украинского кризиса с апреля по декабрь 2021 года цена на нефть и уголь выросла в два раза, а на газ - в десять раз", - напомнил он.
По мнению Косачева, отрезать себя в такой обстановке от прямых поставок дешевой нефти из России – это идеальный подарок конкурентам со стороны Брюсселя. "Если раньше они искали у себя агентов Кремля, то сейчас им впору поискать тех, кто работает на чужие "дружественные" экономики", полагает сенатор.
Кроме того, очень "вовремя" Европу охватил "зеленый" фанатизм, который подстегнул цены на ископаемое сырье, одновременно увеличив спрос на энергию и сырье и усложнив инвестиции в новые нефтяные месторождения. В итоге уже заговорили о так называемой "гринфляции", подчеркнул законодатель.
"Что касается нашей нефти, то, конечно же, свято место пусто не будет. Да, неизбежны проблемы в связи с переориентацией потоков и с преодолением блокирующих усилий Запада. Но действия наших оппонентов могут спровоцировать энергетический кризис такого масштаба, что в пострадавших окажутся скорее потребители, чем поставщики ресурсов", - заключил Косачев.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 02:33
Постпред России прокомментировал решение ЕС по эмбарго на поставки нефти
 
В миреРоссияБрюссельПольшаЕвросоюзКонстантин КосачевСанкции в отношении России
 
 
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