https://ria.ru/20220531/ekspansiya-1792042688.html
Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке
Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке - РИА Новости, 31.05.2022
Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке
Корпорации и банки США в ходе стремительной экспансии в Европу на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка, заявил во... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:52
2022-05-31T14:52
2022-05-31T14:52
экономика
сша
европа
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Корпорации и банки США в ходе стремительной экспансии в Европу на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ранее в ходе этой же речи он высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения ряда своих политических и экономических задач."Корпорации и банки США, осуществляя стремительную экспансию в Европу, уже взяли под свой контроль часть газового европейского рынка", - сказал секретарь Совбеза."Возрос также приток американского капитала и в сектор полупроводников и другие отрасли хайтека", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20220524/ssha-1790504515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, европа, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке
Патрушев: американские компании взяли под контроль часть европейского газового рынка