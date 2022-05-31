https://ria.ru/20220531/ekspansiya-1792042688.html

Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке

Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке - РИА Новости, 31.05.2022

Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке

Корпорации и банки США в ходе стремительной экспансии в Европу на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка, заявил во... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:52

2022-05-31T14:52

2022-05-31T14:52

экономика

сша

европа

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Корпорации и банки США в ходе стремительной экспансии в Европу на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ранее в ходе этой же речи он высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения ряда своих политических и экономических задач."Корпорации и банки США, осуществляя стремительную экспансию в Европу, уже взяли под свой контроль часть газового европейского рынка", - сказал секретарь Совбеза."Возрос также приток американского капитала и в сектор полупроводников и другие отрасли хайтека", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20220524/ssha-1790504515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, европа, россия, совет безопасности рф, николай патрушев