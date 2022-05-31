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Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке - РИА Новости, 31.05.2022
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Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке
Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке - РИА Новости, 31.05.2022
Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке
Корпорации и банки США в ходе стремительной экспансии в Европу на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка, заявил во... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:52
2022-05-31T14:52
экономика
сша
европа
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Корпорации и банки США в ходе стремительной экспансии в Европу на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ранее в ходе этой же речи он высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения ряда своих политических и экономических задач."Корпорации и банки США, осуществляя стремительную экспансию в Европу, уже взяли под свой контроль часть газового европейского рынка", - сказал секретарь Совбеза."Возрос также приток американского капитала и в сектор полупроводников и другие отрасли хайтека", - добавил Патрушев.
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экономика, сша, европа, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
14:52 31.05.2022
 
Патрушев заявил о стремительной экспансии США на европейском рынке

Патрушев: американские компании взяли под контроль часть европейского газового рынка

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Корпорации и банки США в ходе стремительной экспансии в Европу на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка, заявил во вторник в Казани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Ранее в ходе этой же речи он высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения ряда своих политических и экономических задач.
"Корпорации и банки США, осуществляя стремительную экспансию в Европу, уже взяли под свой контроль часть газового европейского рынка", - сказал секретарь Совбеза.
"Возрос также приток американского капитала и в сектор полупроводников и другие отрасли хайтека", - добавил Патрушев.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 21:26
Le Figaro: Байден развязал в мире великое противостояние
 
ЭкономикаСШАЕвропаРоссияСовет Безопасности РФНиколай Патрушев
 
 
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