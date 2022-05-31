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Власти Кубани выделят 140 миллионов рублей на ремонт дорог Горячего Ключа - РИА Новости, 31.05.2022
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Краснодарский край
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Власти Кубани выделят 140 миллионов рублей на ремонт дорог Горячего Ключа
Власти Кубани выделят 140 миллионов рублей на ремонт дорог Горячего Ключа - РИА Новости, 31.05.2022
Власти Кубани выделят 140 миллионов рублей на ремонт дорог Горячего Ключа
Власти Краснодарского края выделят около 140 миллионов рублей на ремонт дорог курортного города Горячего Ключа, сообщает администрация региона. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:04
2022-05-31T19:16
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
горячий ключ
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделят около 140 миллионов рублей на ремонт дорог курортного города Горячего Ключа, сообщает администрация региона.Уточняется, что решение о дополнительном выделении средств принял глава Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с активом жителей города-курорта."Мы должны создавать все условия для комфортного и безопасного передвижения на автомобилях и общественном транспорте по трассам регионального и муниципального значения, особенно в отдаленных поселениях. Поэтому на ремонт дорог в Горячем Ключе дополнительно выделим порядка 140 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.По словам мэра Горячего Ключа Сергея Белопольского, на эти средства отремонтируют въездную группу города – улицы Революции, Объездная, Кучерявого и часть Псекупской. По его словам, необходимые документы для участия в краевой программе по этим участкам уже разработали. Также планируется обустроить более 1 километра тротуаров. Кроме того, со следующего года в районе планируют перевести из грунтового в асфальтобетонное покрытие 1,5 километра дорог.По данным главы города, на 2022 год дорожный фонд муниципалитета составлял 40 миллионов рублей, совместно с Советом депутатов сумма была увеличена до 80 миллионов рублей. Однако этих средств хватило бы только на ямочный ремонт, замену дорожных знаков и подсыпку гравийных дорог в сельских округах.
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, горячий ключ, новости - туризм
19:04 31.05.2022 (обновлено: 19:16 31.05.2022)
 

Власти Кубани выделят 140 миллионов рублей на ремонт дорог Горячего Ключа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДорожно-строительная техника во время ремонта дороги
Дорожно-строительная техника во время ремонта дороги - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дорожно-строительная техника во время ремонта дороги. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделят около 140 миллионов рублей на ремонт дорог курортного города Горячего Ключа, сообщает администрация региона.
Уточняется, что решение о дополнительном выделении средств принял глава Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с активом жителей города-курорта.
"Мы должны создавать все условия для комфортного и безопасного передвижения на автомобилях и общественном транспорте по трассам регионального и муниципального значения, особенно в отдаленных поселениях. Поэтому на ремонт дорог в Горячем Ключе дополнительно выделим порядка 140 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По словам мэра Горячего Ключа Сергея Белопольского, на эти средства отремонтируют въездную группу города – улицы Революции, Объездная, Кучерявого и часть Псекупской. По его словам, необходимые документы для участия в краевой программе по этим участкам уже разработали. Также планируется обустроить более 1 километра тротуаров. Кроме того, со следующего года в районе планируют перевести из грунтового в асфальтобетонное покрытие 1,5 километра дорог.
По данным главы города, на 2022 год дорожный фонд муниципалитета составлял 40 миллионов рублей, совместно с Советом депутатов сумма была увеличена до 80 миллионов рублей. Однако этих средств хватило бы только на ямочный ремонт, замену дорожных знаков и подсыпку гравийных дорог в сельских округах.

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Краснодарский крайОбществоВениамин КондратьевКраснодарский крайГорячий КлючНовости - Туризм
 
 
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