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ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/donetsk-1791923636.html
ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Донецку
ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 31.05.2022
ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Донецку
Украинские войска в 8.35 мск выпустили еще 4 снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:08
2022-05-31T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.35 мск выпустили еще 4 снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел велся со стороны населенного пункта Новомихайловка, отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства ДНР в СЦКК, это пятый по счету обстрел указанного района со стороны украинских войск с 8.00 (мск) вторника.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/yasinovataya-1791923377.html
https://ria.ru/20220531/obstrel-1791914966.html
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк
09:08 31.05.2022
 
ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Донецку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.35 мск выпустили еще 4 снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел велся со стороны населенного пункта Новомихайловка, отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
09:06Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
По данным представительства ДНР в СЦКК, это пятый по счету обстрел указанного района со стороны украинских войск с 8.00 (мск) вторника.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)СЦКК
 
 
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