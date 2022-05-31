https://ria.ru/20220531/donetsk-1791923636.html

ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Донецку

ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 31.05.2022

ВСУ выпустили еще четыре снаряда по Донецку

Украинские войска в 8.35 мск выпустили еще 4 снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:08

2022-05-31T09:08

2022-05-31T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска в 8.35 мск выпустили еще 4 снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел велся со стороны населенного пункта Новомихайловка, отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства ДНР в СЦКК, это пятый по счету обстрел указанного района со стороны украинских войск с 8.00 (мск) вторника.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/yasinovataya-1791923377.html

https://ria.ru/20220531/obstrel-1791914966.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк