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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/donetsk-1791921015.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра
Украинские войска в 08.20 (совпадает с мск) вновь обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:58
2022-05-31T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 08.20 (совпадает с мск) вновь обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/obstrel-1791914966.html
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донецк (днр)
петровский район
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в мире, владимир путин, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
08:58 31.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 152 миллиметра

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 08.20 (совпадает с мск) вновь обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
07:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
08:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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