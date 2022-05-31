Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 8.16 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении в Telegram-канале представительства уточняется, что обстрел велся со стороны населенного пункта Георгиевка.
Два предыдущих обстрела указанного района были зафиксированы представительством в 8.00 и 8.03 мск во вторник, было выпущено всего 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.