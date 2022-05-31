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Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/donetsk-1791920116.html
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 8.16 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:43
2022-05-31T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 8.16 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В сообщении в Telegram-канале представительства уточняется, что обстрел велся со стороны населенного пункта Георгиевка.Два предыдущих обстрела указанного района были зафиксированы представительством в 8.00 и 8.03 мск во вторник, было выпущено всего 11 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/obstrel-1791914966.html
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петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
08:43 31.05.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 8.16 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 4 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении в Telegram-канале представительства уточняется, что обстрел велся со стороны населенного пункта Георгиевка.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
07:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Гагарина в ДНР
Два предыдущих обстрела указанного района были зафиксированы представительством в 8.00 и 8.03 мск во вторник, было выпущено всего 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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