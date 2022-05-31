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Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/donbass-1792043486.html
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 20 мин и два снаряда калибром 60 и 122 миллиметра, три... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:53
2022-05-31T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 20 мин и два снаряда калибром 60 и 122 миллиметра, три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие; 13.10 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 60 миллиметров; 13.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Ленина): выпущено две снаряда калибром 122 миллиметра; 13.39 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 14 мин калибром 60 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/obstrel-1792038381.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
14:53 31.05.2022
 
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 20 мин и два снаряда калибром 60 и 122 миллиметра, три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие; 13.10 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 60 миллиметров; 13.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Ленина): выпущено две снаряда калибром 122 миллиметра; 13.39 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 14 мин калибром 60 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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