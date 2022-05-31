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Россия возьмет Донбасс под контроль в течение дней, заявил немецкий генерал
Россия возьмет Донбасс под контроль в течение дней, заявил немецкий генерал - РИА Новости, 31.05.2022
Россия возьмет Донбасс под контроль в течение дней, заявил немецкий генерал
Взятие под контроль Донбасса - это вопрос ближайших дней или недель, следующей целью российских войск станет сухопутный коридор в Крым, заявил немецкий военный... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:09
2022-05-31T14:09
2022-05-31T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донбасс
украина
германия
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Взятие под контроль Донбасса - это вопрос ближайших дней или недель, следующей целью российских войск станет сухопутный коридор в Крым, заявил немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер."У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае - недель, они не удовлетворятся этим и будут продолжать", - сказал Катер в прямом эфире телеканала Welt.По словам эксперта, речь идет об "очень ясной тактике", которая включает в себя "укрепление в сухопутном коридоре в Крым", включая "Мариуполь и другие порты".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнены основные задачи первого этапа – существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, германия
14:09 31.05.2022 (обновлено: 14:14 31.05.2022)
Россия возьмет Донбасс под контроль в течение дней, заявил немецкий генерал
Немецкий генерал Катер: Донбасс перейдет под контроль России в течение дней или недель