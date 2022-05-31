https://ria.ru/20220531/donbass-1792025567.html
Украинские войска снова обстреляли Александровку
Украинские войска снова обстреляли Александровку - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска снова обстреляли Александровку
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:57
2022-05-31T13:57
2022-05-31T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины – ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка - населенный пункт Александровка: выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило еще об одном обстреле Александровки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/donbass-1791988466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк
Украинские войска снова обстреляли Александровку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Александровке два снаряда калибра 122 миллиметра