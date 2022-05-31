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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/donbass-1791964472.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка в общей сложности 50 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:30
2022-05-31T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка в общей сложности 50 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 11.20 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/aleksandrovka-1791944553.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, украина
11:30 31.05.2022 (обновлено: 11:48 31.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 40 ракет из "Града"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка в общей сложности 50 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 11.20 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Александровку
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)ЯсиноватаяУкраина
 
 
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