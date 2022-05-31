https://ria.ru/20220531/donbass-1791936317.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 23 украинских военных и три танка
Силы ЛНР за сутки уничтожили 23 украинских военных и три танка - РИА Новости, 31.05.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 23 украинских военных и три танка
Народная милиция Луганской народной республики заявила во вторник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 23 человека, три танка и четыре единицы... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:08
2022-05-31T10:08
2022-05-31T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила во вторник, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 23 человека, три танка и четыре единицы автомобильной техники."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 23 человека личного состава, 3 танка, 4 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/donbass-1791935790.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:08 31.05.2022 (обновлено: 10:16 31.05.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 23 украинских военных и три танка
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 23 человека и три танка