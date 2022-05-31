10:06 31.05.2022 (обновлено: 10:28 31.05.2022)
Наступление в ЛНР развивается эффективно, заявил посол республики
Посол ЛНР Мирошник заявил, что наступление в республике пугает украинскую сторону
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ЛНР во время работы в районе села Рубежное Харьковской области
Сотрудник МВД ЛНР во время работы в районе села Рубежное Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Наступление в ЛНР развивается эффективно, это пугает украинскую сторону, заявил посол республики в РФ Родион Мирошник.
"В Северодонецке и Лисичанске разворачиваются активные военные действия... Наступление развивается очень эффективно, это сильно пугает украинскую сторону", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.