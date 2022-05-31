Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов
Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов и отразили атаку у Новобахмутовки
Боец НМ ДНР в окопах на окраине города Ясиноватая. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Военнослужащими сил ДНР уничтожено до 40 украинских националистов, отражена атака украинских войск в районе Новобахмутовки, подразделения ДНР уничтожили два танка Т-64, один БМП, заявили в Народной милиции ДНР.
"Нашими военнослужащими отражена атака противника в районе н.п. Новобахмутовка с направления н.п. Розовка. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены два танка Т-64, один БМП и до сорока человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.