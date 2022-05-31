https://ria.ru/20220531/dnr-1792181328.html

Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов

Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов - РИА Новости, 31.05.2022

Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов

Военнослужащими сил ДНР уничтожено до 40 украинских националистов, отражена атака украинских войск в районе Новобахмутовки, подразделения ДНР уничтожили два... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:35

2022-05-31T19:35

2022-05-31T19:35

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Военнослужащими сил ДНР уничтожено до 40 украинских националистов, отражена атака украинских войск в районе Новобахмутовки, подразделения ДНР уничтожили два танка Т-64, один БМП, заявили в Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1791904481.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

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украина, донбасс, донецкая народная республика