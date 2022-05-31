Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/dnr-1792181328.html
Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов
Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов - РИА Новости, 31.05.2022
Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов
Военнослужащими сил ДНР уничтожено до 40 украинских националистов, отражена атака украинских войск в районе Новобахмутовки, подразделения ДНР уничтожили два... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:35
2022-05-31T19:35
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763782352_0:124:3076:1854_1920x0_80_0_0_1f8900517843e7fbef96322724b4f318.jpg
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Военнослужащими сил ДНР уничтожено до 40 украинских националистов, отражена атака украинских войск в районе Новобахмутовки, подразделения ДНР уничтожили два танка Т-64, один БМП, заявили в Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1791904481.html
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763782352_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b3f2240bda3288b6b5f6135807fa3871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донбасс, донецкая народная республика
19:35 31.05.2022
 
Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов

Силы ДНР уничтожили до 40 украинских националистов и отразили атаку у Новобахмутовки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец НМ ДНР в окопах на окраине города Ясиноватая
Боец НМ ДНР в окопах на окраине города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец НМ ДНР в окопах на окраине города Ясиноватая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Военнослужащими сил ДНР уничтожено до 40 украинских националистов, отражена атака украинских войск в районе Новобахмутовки, подразделения ДНР уничтожили два танка Т-64, один БМП, заявили в Народной милиции ДНР.
"Нашими военнослужащими отражена атака противника в районе н.п. Новобахмутовка с направления н.п. Розовка. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены два танка Т-64, один БМП и до сорока человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Северодонецка продолжают жить в бомбоубежищах из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 01:38Специальная военная операция на Украине
Союзные силы России и ЛНР продолжают выполнять задачи в Северодонецке
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала