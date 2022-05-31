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В ДНР за 104 дня погибли 136 мирных жителей при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за 104 дня погибли 136 мирных жителей при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.05.2022
В ДНР за 104 дня погибли 136 мирных жителей при обстрелах со стороны ВСУ
В Донецкой народной республике за 104 дня эскалации погибли 136 мирных жителей, пострадали 630, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:36
2022-05-31T10:36
2022-05-31T10:42
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 104 дня эскалации погибли 136 мирных жителей, пострадали 630, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 104 дня эскалации погибли 136 мирных жителей, в том числе шесть детей. Ранения различной степени тяжести получили 630 мирных жителей, в том числе 50 детей", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Кроме того, по данным ДНР, за 104 дня эскалации зафиксирован 3551 обстрел, из них с применением тяжелого вооружения – 3248. Всего украинские войска выпустили 32 158 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 33 ракеты РСЗО "Ураган" и 5338 ракет РСЗО "Град".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
10:36 31.05.2022 (обновлено: 10:42 31.05.2022)
В ДНР за 104 дня погибли 136 мирных жителей при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за 104 дня погибли 136 мирных жителей при обстрелах со стороны украинских войск