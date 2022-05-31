https://ria.ru/20220531/diplomaty-1792209817.html

В ДНР нашли доказательства слежки СБУ за иностранными дипломатами

В ДНР нашли доказательства слежки СБУ за иностранными дипломатами - РИА Новости, 31.05.2022

В ДНР нашли доказательства слежки СБУ за иностранными дипломатами

В ДНР найдены документы бежавших сотрудников Службы безопасности Украины, в которых содержатся материалы о слежке за иностранными дипломатами и попытках их... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:20

2022-05-31T21:20

2022-05-31T22:57

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ДНР найдены документы бежавших сотрудников Службы безопасности Украины, в которых содержатся материалы о слежке за иностранными дипломатами и попытках их вербовки, заявил во вторник заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.По его словам, опубликованные кадры представляют собой наружное наблюдение за дипломатами. "Причем отдельно хочу сказать, что таких видео и по другим дипломатам очень много, в том числе видео из их гостиничных номеров и других мест, где они живут, из ресторанов, где они появляются. Единственное, что не все из документов будут публиковаться по понятным причинам", — отметил представитель ДНР.Безсонов считает, что эти действия проводились, чтобы впоследствии воздействовать на зарубежных представителей при помощи компромата. Кроме того, СБУ вели слежку и за сотрудниками ОБСЕ.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/tyurmy-1790815493.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, германия, обсе, владимир путин, россия