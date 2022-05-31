21:20 31.05.2022 (обновлено: 22:57 31.05.2022)
В ДНР нашли доказательства слежки СБУ за иностранными дипломатами
Замминистра информации ДНР Безсонов: в материалах СБУ есть данные о слежке за дипломатами
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В ДНР найдены документы бежавших сотрудников Службы безопасности Украины, в которых содержатся материалы о слежке за иностранными дипломатами и попытках их вербовки, заявил во вторник заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.
"Я сегодня опубликовал документ о слежке за двумя дипломатами Германии. Один из них работник посольства Германии в Украине, а другой — очень интересная личность, это представитель трехсторонней контактной группы в нормандском формате, советник по экономике", — сказал он в эфире Первого канала.
По его словам, опубликованные кадры представляют собой наружное наблюдение за дипломатами. "Причем отдельно хочу сказать, что таких видео и по другим дипломатам очень много, в том числе видео из их гостиничных номеров и других мест, где они живут, из ресторанов, где они появляются. Единственное, что не все из документов будут публиковаться по понятным причинам", — отметил представитель ДНР.
Безсонов считает, что эти действия проводились, чтобы впоследствии воздействовать на зарубежных представителей при помощи компромата. Кроме того, СБУ вели слежку и за сотрудниками ОБСЕ.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.