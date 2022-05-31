https://ria.ru/20220531/deti-1791993836.html

Еще сто детей-сирот из ДНР устроят в приемные семьи из России

Еще сто детей-сирот из ДНР устроят в приемные семьи из России - РИА Новости, 31.05.2022

Еще сто детей-сирот из ДНР устроят в приемные семьи из России

Очередные 100 детей из Донецкой Народной Республики будут устроены в приемные семьи из России, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:31

2022-05-31T13:31

2022-05-31T13:31

специальная военная операция на украине

общество

мария львова-белова

россия

днр

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Очередные 100 детей из Донецкой Народной Республики будут устроены в приемные семьи из России, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.В понедельник президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ детям-сиротам из республик Донбасса и Украины."После вчерашнего указа было принято решение вместе с Денисом Пушилиным проговорили о том, что очередные 100 детей сейчас в ряд регионов поедут в семьи по тому же сценарию, что было с Московской областью", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По ее словам, специалисты будут работать с детьми на предмет их желания попасть в приемную семью, будет организована видеосвязь, и по итогу дети будут пристроены в семьи.Также Львова-Белова рассказала, что был вывезен в Россию 31 ребенок из Мариуполя."Они были собраны по подвалам. В основном это дети из приемных семей. К сожалению, приемные семьи повели себя довольно нечестно, и так получилось, что дети просыпались, родителей нет, еды и воды тоже, то есть они просто все собирали и уходили. Дети оставались совершенно одни. Или есть детишки, у кого на глазах погибли родители", - рассказала Львова-Белова.Ранее в Подмосковье из Донецка прибыли 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они были устроены во временные семьи.

https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html

https://ria.ru/20220531/makeevka-1791976731.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, мария львова-белова, россия, днр