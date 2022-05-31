https://ria.ru/20220531/deti-1791993836.html
Еще сто детей-сирот из ДНР устроят в приемные семьи из России
Еще сто детей-сирот из ДНР устроят в приемные семьи из России - РИА Новости, 31.05.2022
Еще сто детей-сирот из ДНР устроят в приемные семьи из России
Очередные 100 детей из Донецкой Народной Республики будут устроены в приемные семьи из России, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:31
2022-05-31T13:31
2022-05-31T13:31
специальная военная операция на украине
общество
мария львова-белова
россия
днр
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Очередные 100 детей из Донецкой Народной Республики будут устроены в приемные семьи из России, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.В понедельник президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ детям-сиротам из республик Донбасса и Украины."После вчерашнего указа было принято решение вместе с Денисом Пушилиным проговорили о том, что очередные 100 детей сейчас в ряд регионов поедут в семьи по тому же сценарию, что было с Московской областью", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По ее словам, специалисты будут работать с детьми на предмет их желания попасть в приемную семью, будет организована видеосвязь, и по итогу дети будут пристроены в семьи.Также Львова-Белова рассказала, что был вывезен в Россию 31 ребенок из Мариуполя."Они были собраны по подвалам. В основном это дети из приемных семей. К сожалению, приемные семьи повели себя довольно нечестно, и так получилось, что дети просыпались, родителей нет, еды и воды тоже, то есть они просто все собирали и уходили. Дети оставались совершенно одни. Или есть детишки, у кого на глазах погибли родители", - рассказала Львова-Белова.Ранее в Подмосковье из Донецка прибыли 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они были устроены во временные семьи.
https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html
https://ria.ru/20220531/makeevka-1791976731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария львова-белова, россия, днр
Еще сто детей-сирот из ДНР устроят в приемные семьи из России
Омбудсмен Львова-Белова: еще сто детей-сирот из ДНР устроят в приемные семьи из России
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Очередные 100 детей из Донецкой Народной Республики будут устроены в приемные семьи из России, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В понедельник президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ детям-сиротам из республик Донбасса и Украины.
"После вчерашнего указа было принято решение вместе с Денисом Пушилиным проговорили о том, что очередные 100 детей сейчас в ряд регионов поедут в семьи по тому же сценарию, что было с Московской областью", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, специалисты будут работать с детьми на предмет их желания попасть в приемную семью, будет организована видеосвязь, и по итогу дети будут пристроены в семьи.
Также Львова-Белова рассказала, что был вывезен в Россию 31 ребенок из Мариуполя.
"Они были собраны по подвалам. В основном это дети из приемных семей. К сожалению, приемные семьи повели себя довольно нечестно, и так получилось, что дети просыпались, родителей нет, еды и воды тоже, то есть они просто все собирали и уходили. Дети оставались совершенно одни. Или есть детишки, у кого на глазах погибли родители", - рассказала Львова-Белова.
Ранее в Подмосковье из Донецка прибыли 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они были устроены во временные семьи.