https://ria.ru/20220531/deti-1791983529.html

Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей

Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей - РИА Новости, 31.05.2022

Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей

Культурные площадки столицы в этом году проведут в честь Дня защиты детей больше 140 познавательных праздничных мероприятий, горожан ждут командные игры,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:21

2022-05-31T12:21

2022-05-31T12:21

москва

москино

день защиты детей

новости культуры

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Культурные площадки столицы в этом году проведут в честь Дня защиты детей больше 140 познавательных праздничных мероприятий, горожан ждут командные игры, концерты, спектакли и кинопоказы, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина."Программа будет идти с 1 по 4 июня. Ее подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры сети "Москино". В разных районах города запланировано больше 140 мероприятий. Приглашаем детей и их родителей на экскурсии, спектакли, творческие и спортивные занятия", — отметила Сергунина, чьи словам приводятся на портале mos.ru.На сайте мэра сообщается, что в "Усадьбе Кленово" 1 июня ребятам предлагают посоревноваться в ловкости и мастерстве вождения велосипеда и вспомнить правила безопасности. А в Доме культуры "Стимул" можно будет послушать песни народов России и звучание старинных музыкальных инструментов. Перед публикой выступят солисты фольклорного ансамбля "Ладанка".Кроме того, сеть "Москино" 3 июня приглашает посмотреть на большом экране комедию "Внимание, черепаха!" в кинотеатре "Космос".А научиться танцевать брейк-данс юные москвичи смогут 4 июня в парке "Дубки". С 11:00 до 14:00 на центральной площади парка, помимо уроков танцев, пройдут занятия по развитию логики, которые проведет столичная школа скорочтения, а учащиеся детской музыкальной школы имени А.Д. Артоболевской покажут творческие номера. Для самых маленьких посетителей в парке устроят шоу мыльных пузырей.

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

москва, москино, день защиты детей, новости культуры