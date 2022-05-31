https://ria.ru/20220531/deti-1791983529.html
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей - РИА Новости, 31.05.2022
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей
Культурные площадки столицы в этом году проведут в честь Дня защиты детей больше 140 познавательных праздничных мероприятий, горожан ждут командные игры,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:21
2022-05-31T12:21
2022-05-31T12:21
москва
москино
день защиты детей
новости культуры
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Культурные площадки столицы в этом году проведут в честь Дня защиты детей больше 140 познавательных праздничных мероприятий, горожан ждут командные игры, концерты, спектакли и кинопоказы, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина."Программа будет идти с 1 по 4 июня. Ее подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры сети "Москино". В разных районах города запланировано больше 140 мероприятий. Приглашаем детей и их родителей на экскурсии, спектакли, творческие и спортивные занятия", — отметила Сергунина, чьи словам приводятся на портале mos.ru.На сайте мэра сообщается, что в "Усадьбе Кленово" 1 июня ребятам предлагают посоревноваться в ловкости и мастерстве вождения велосипеда и вспомнить правила безопасности. А в Доме культуры "Стимул" можно будет послушать песни народов России и звучание старинных музыкальных инструментов. Перед публикой выступят солисты фольклорного ансамбля "Ладанка".Кроме того, сеть "Москино" 3 июня приглашает посмотреть на большом экране комедию "Внимание, черепаха!" в кинотеатре "Космос".А научиться танцевать брейк-данс юные москвичи смогут 4 июня в парке "Дубки". С 11:00 до 14:00 на центральной площади парка, помимо уроков танцев, пройдут занятия по развитию логики, которые проведет столичная школа скорочтения, а учащиеся детской музыкальной школы имени А.Д. Артоболевской покажут творческие номера. Для самых маленьких посетителей в парке устроят шоу мыльных пузырей.
https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, москино, день защиты детей, новости культуры
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей
Более 140 событий подготовили на культурных площадках Москвы ко Дню защиты детей
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Культурные площадки столицы в этом году проведут в честь Дня защиты детей больше 140 познавательных праздничных мероприятий, горожан ждут командные игры, концерты, спектакли и кинопоказы, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Программа будет идти с 1 по 4 июня. Ее подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры сети "Москино". В разных районах города запланировано больше 140 мероприятий. Приглашаем детей и их родителей на экскурсии, спектакли, творческие и спортивные занятия", — отметила Сергунина, чьи словам приводятся на портале mos.ru.
На сайте мэра сообщается, что в "Усадьбе Кленово" 1 июня ребятам предлагают посоревноваться в ловкости и мастерстве вождения велосипеда и вспомнить правила безопасности. А в Доме культуры "Стимул" можно будет послушать песни народов России и звучание старинных музыкальных инструментов. Перед публикой выступят солисты фольклорного ансамбля "Ладанка".
Кроме того, сеть "Москино" 3 июня приглашает посмотреть на большом экране комедию "Внимание, черепаха!" в кинотеатре "Космос".
А научиться танцевать брейк-данс юные москвичи смогут 4 июня в парке "Дубки". С 11:00 до 14:00 на центральной площади парка, помимо уроков танцев, пройдут занятия по развитию логики, которые проведет столичная школа скорочтения, а учащиеся детской музыкальной школы имени А.Д. Артоболевской покажут творческие номера. Для самых маленьких посетителей в парке устроят шоу мыльных пузырей.