Рейтинг@Mail.ru
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/deti-1791983529.html
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей - РИА Новости, 31.05.2022
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей
Культурные площадки столицы в этом году проведут в честь Дня защиты детей больше 140 познавательных праздничных мероприятий, горожан ждут командные игры,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:21
2022-05-31T12:21
москва
москино
день защиты детей
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790104116_0:99:3253:1930_1920x0_80_0_0_ca002642ddfd5450ef352db25d00737f.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Культурные площадки столицы в этом году проведут в честь Дня защиты детей больше 140 познавательных праздничных мероприятий, горожан ждут командные игры, концерты, спектакли и кинопоказы, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина."Программа будет идти с 1 по 4 июня. Ее подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры сети "Москино". В разных районах города запланировано больше 140 мероприятий. Приглашаем детей и их родителей на экскурсии, спектакли, творческие и спортивные занятия", — отметила Сергунина, чьи словам приводятся на портале mos.ru.На сайте мэра сообщается, что в "Усадьбе Кленово" 1 июня ребятам предлагают посоревноваться в ловкости и мастерстве вождения велосипеда и вспомнить правила безопасности. А в Доме культуры "Стимул" можно будет послушать песни народов России и звучание старинных музыкальных инструментов. Перед публикой выступят солисты фольклорного ансамбля "Ладанка".Кроме того, сеть "Москино" 3 июня приглашает посмотреть на большом экране комедию "Внимание, черепаха!" в кинотеатре "Космос".А научиться танцевать брейк-данс юные москвичи смогут 4 июня в парке "Дубки". С 11:00 до 14:00 на центральной площади парка, помимо уроков танцев, пройдут занятия по развитию логики, которые проведет столичная школа скорочтения, а учащиеся детской музыкальной школы имени А.Д. Артоболевской покажут творческие номера. Для самых маленьких посетителей в парке устроят шоу мыльных пузырей.
https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790104116_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_7e6f5e29fc393eb1c3e3751ffae083a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, москино, день защиты детей, новости культуры
12:21 31.05.2022
 
Более 140 событий событий подготовлено в Москве ко Дню защиты детей

Более 140 событий подготовили на культурных площадках Москвы ко Дню защиты детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве
Мужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Культурные площадки столицы в этом году проведут в честь Дня защиты детей больше 140 познавательных праздничных мероприятий, горожан ждут командные игры, концерты, спектакли и кинопоказы, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Программа будет идти с 1 по 4 июня. Ее подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры сети "Москино". В разных районах города запланировано больше 140 мероприятий. Приглашаем детей и их родителей на экскурсии, спектакли, творческие и спортивные занятия", — отметила Сергунина, чьи словам приводятся на портале mos.ru.
На сайте мэра сообщается, что в "Усадьбе Кленово" 1 июня ребятам предлагают посоревноваться в ловкости и мастерстве вождения велосипеда и вспомнить правила безопасности. А в Доме культуры "Стимул" можно будет послушать песни народов России и звучание старинных музыкальных инструментов. Перед публикой выступят солисты фольклорного ансамбля "Ладанка".
Кроме того, сеть "Москино" 3 июня приглашает посмотреть на большом экране комедию "Внимание, черепаха!" в кинотеатре "Космос".
А научиться танцевать брейк-данс юные москвичи смогут 4 июня в парке "Дубки". С 11:00 до 14:00 на центральной площади парка, помимо уроков танцев, пройдут занятия по развитию логики, которые проведет столичная школа скорочтения, а учащиеся детской музыкальной школы имени А.Д. Артоболевской покажут творческие номера. Для самых маленьких посетителей в парке устроят шоу мыльных пузырей.
Выставка Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022 - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:00Культура
Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку
 
МоскваМоскиноДень защиты детейНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала