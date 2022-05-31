https://ria.ru/20220531/delfiny-1792106840.html

Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети дельфинов

Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети дельфинов - РИА Новости, 31.05.2022

Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети дельфинов

Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети десять дельфинов, еще пять дельфинят были обнаружены мертвыми, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:09

2022-05-31T17:09

2022-05-31T17:11

абхазия

сухум

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СУХУМ, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети десять дельфинов, еще пять дельфинят были обнаружены мертвыми, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.По словам спасателей, дельфины запутываются в расставленные для ловли рыбы сети, и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода. За последние семь дней сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии извлекли из прибрежных вод в акватории Сухума пять мертвых малышей дельфинов."Десять дельфинов, также затянутых в сети, сотрудникам государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, спасти удалось", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220531/utyata-1791979164.html

абхазия

сухум

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абхазия, сухум, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)