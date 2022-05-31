https://ria.ru/20220531/delfiny-1792106840.html
Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети дельфинов
Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети дельфинов - РИА Новости, 31.05.2022
Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети дельфинов
Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети десять дельфинов, еще пять дельфинят были обнаружены мертвыми, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:09
2022-05-31T17:09
2022-05-31T17:11
абхазия
сухум
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152479/90/1524799049_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_bc8795c30ac2ccd6bc441e1f4ed6dcae.jpg
СУХУМ, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети десять дельфинов, еще пять дельфинят были обнаружены мертвыми, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.По словам спасателей, дельфины запутываются в расставленные для ловли рыбы сети, и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода. За последние семь дней сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии извлекли из прибрежных вод в акватории Сухума пять мертвых малышей дельфинов."Десять дельфинов, также затянутых в сети, сотрудникам государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, спасти удалось", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220531/utyata-1791979164.html
абхазия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152479/90/1524799049_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a2a5ba0c7a1491458f53ce682de265c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сухум, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:09 31.05.2022 (обновлено: 17:11 31.05.2022)
Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети дельфинов
Сотрудники МЧС Абхазии спасли попавших в сети десять дельфинов