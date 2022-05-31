https://ria.ru/20220531/chempionat-1792100909.html
Лоукостер из Дубая начал продажу рейсов для болельщиков на ЧМ в Катаре
Лоукостер из Дубая начал продажу рейсов для болельщиков на ЧМ в Катаре - РИА Новости, 31.05.2022
Лоукостер из Дубая начал продажу рейсов для болельщиков на ЧМ в Катаре
Дубайская авиакомпания flydubai во вторник объявила о старте продаж однодневных "шаттл-рейсов" в Катар на предстоящий чемпионат мира по футболу в этой стране,... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:03
2022-05-31T18:03
2022-05-31T18:03
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ДОХА, 31 мая — РИА Новости. Дубайская авиакомпания flydubai во вторник объявила о старте продаж однодневных "шаттл-рейсов" в Катар на предстоящий чемпионат мира по футболу в этой стране, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе авиакомпании.По информации авиакомпании, рейсы в день матчей будут доступны по цене от 258 долларов в эконом-классе и от 998 долларов в бизнес-классе. В эти тарифы включена стоимость ручной клади, закусок на борту и проезда на наземном транспорте между аэропортом Дохи и стадионами.Пассажирам рекомендуется выбирать самолет, который прибывает в Доху не менее чем за четыре часа до начала матча. Кроме того, им советуют зарегистрировать "паспорт болельщика" до полета, этот документ потребуется для регистрации на все "шаттл-рейсы" и въезда в Катар.
https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1786022053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, катар, дубай, доха, flydubai, чемпионат мира по футболу, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
Лоукостер из Дубая начал продажу рейсов для болельщиков на ЧМ в Катаре
Авиакомпания flydubai открыла продажи однодневных "шаттл-рейсов" на матчи ЧМ в Катаре
ДОХА, 31 мая — РИА Новости. Дубайская авиакомпания flydubai во вторник объявила о старте продаж однодневных "шаттл-рейсов" в Катар на предстоящий чемпионат мира по футболу в этой стране, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе авиакомпании.
"На сайте открылось бронирование однодневных шаттл-рейсов для посещения чемпионата мира по футболу в Катаре. Это удобные варианты проезда из Дубая на матчи, которые будут проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.
По информации авиакомпании, рейсы в день матчей будут доступны по цене от 258 долларов в эконом-классе и от 998 долларов в бизнес-классе. В эти тарифы включена стоимость ручной клади, закусок на борту и проезда на наземном транспорте между аэропортом Дохи и стадионами.
Пассажирам рекомендуется выбирать самолет, который прибывает в Доху не менее чем за четыре часа до начала матча. Кроме того, им советуют зарегистрировать "паспорт болельщика" до полета, этот документ потребуется для регистрации на все "шаттл-рейсы" и въезда в Катар.