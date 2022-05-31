https://ria.ru/20220531/chempionat-1792100909.html

Лоукостер из Дубая начал продажу рейсов для болельщиков на ЧМ в Катаре

Лоукостер из Дубая начал продажу рейсов для болельщиков на ЧМ в Катаре - РИА Новости, 31.05.2022

Лоукостер из Дубая начал продажу рейсов для болельщиков на ЧМ в Катаре

Дубайская авиакомпания flydubai во вторник объявила о старте продаж однодневных "шаттл-рейсов" в Катар на предстоящий чемпионат мира по футболу в этой стране,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:03

2022-05-31T18:03

2022-05-31T18:03

туризм

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катар

дубай

доха

flydubai

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ДОХА, 31 мая — РИА Новости. Дубайская авиакомпания flydubai во вторник объявила о старте продаж однодневных "шаттл-рейсов" в Катар на предстоящий чемпионат мира по футболу в этой стране, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе авиакомпании.По информации авиакомпании, рейсы в день матчей будут доступны по цене от 258 долларов в эконом-классе и от 998 долларов в бизнес-классе. В эти тарифы включена стоимость ручной клади, закусок на борту и проезда на наземном транспорте между аэропортом Дохи и стадионами.Пассажирам рекомендуется выбирать самолет, который прибывает в Доху не менее чем за четыре часа до начала матча. Кроме того, им советуют зарегистрировать "паспорт болельщика" до полета, этот документ потребуется для регистрации на все "шаттл-рейсы" и въезда в Катар.

https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1786022053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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